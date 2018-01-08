拔國民黨頭籌 黃麗花正式表態選褒忠鄉長

2018年01月08日 10:56 中時 許素惠

雲林縣下屆褒忠鄉長選舉，不論民進黨或國民黨、甚至無黨籍都未有人表態問鼎，褒忠婦女會理事長黃麗花1月6日傍晚突然在臉書發布，將投入鄉長選舉，而且強調參選到底，也成國民黨雲林縣20鄉鎮市第一個正式宣布角逐鄉鎮長的人。

48歲的黃麗花是國民黨20全黨代表，一直活躍在地方與社團，曾擔任褒忠大廓花鼓促進會總幹事、虎尾警分局志工褒忠分隊長，目前是第二任褒忠婦女會理事長，在基層深耕、服務許久。

黃麗花指出，很感謝這些年大家對她的愛護支持與鼎力相助，很多鄉親鼓勵與期望她參選下屆鄉長，催促她披起戰袍參，為了不負大家的期望，於是決定參選到底，並懇請大家全力相助，團結一致。

黃麗花說，對於參選，家人原本有不同意見，經她遊說後，目前家人同心表示尊重她的決定，並全力支持她為民服務的心，因此她將戮力以赴為鄉親服務。

由於目前民進黨和無黨籍都尚未有人正式表明要參選，黃麗花有信心爭取到國民黨的提名，她強調，關於對鄉政的藍圖，俟她拿到參選入門票後，會完整詳細地向鄉親報告。

黃麗花除了自己基層實力不錯，其先生張勝聰是現任褒忠鄉農會常務監事，據了解也獲得現任鄉長張政國的認同，預料公所和農會系統都會是她競選的有力後盾。

(中時)