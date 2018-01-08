中捷年底試運轉 林佳龍：期待從空中看台中

台中市長林佳龍表示，高架化的捷運「從空中看台中」大家都很期待。（盧金足攝）

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台中捷運綠線將在2018年進行試運轉，2020年捷運綠線全線上路。（盧金足攝）
搭乘高架化台中捷運綠線有如移動城堡，地貌和地景將呈現另外一個風貌和景色。（盧金足攝）

「台中市正式進入捷運時代！」台中市長林佳龍8日表示，台中捷運綠線將在2018年進行試運轉，2020年捷運綠線全線上路，高架化的捷運「從空中看台中」大家都很期待，也有如移動城堡，地貌和地景將呈現另外一個風貌和景色，結合城市意象成為互動式城市，猶如活的博物館和美術館，進出捷運站有互動和體驗進捷運車站不是只為搭車而是很有趣的體驗。

林佳龍上午在市政會議前受訪時，也針對「台中大車站計畫」表示，透過鐵路高架化擴大為大車站計畫，這將是台灣規模最大的TOD發展策略，以交通為導向的發展，大車站是從新站串連到舊站，將附近國有地和民間土地，整合成共站分流的效益，也是最大的轉運中心。

林佳龍說，透過空中地盤規畫到干城區段徵收的區域，未來會變成立體化火車站，為台中下一個百年奠定嶄新火車站， 成為未來複合式交通網一個樞紐，包括鐵道捷運公車有自行車串連最重轉運中心，成為未來複合式交通網重要樞紐。

都發局長王俊傑表示，市府積極推動中區再生政策，透過大車站計畫、河川整治、文化復興等三支箭，讓舊城區復甦，其中大車站計畫將整合台中新站北側台鐵、舊建國市場、國防部南京新村用地，變更為車站專用區，同時將TOD、共站分流的概念導入公共建設，打造立體連通平台，連結台中新車站、干城轉運中心及台中轉運中心。

(中時)

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