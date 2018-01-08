海外度假打工停看聽 青年署拍10支宣導短片

2018年01月08日 11:12 中時 林志成

現在許多青年喜歡到海外度假打工，但卻也傳出受騙、被當廉價勞工的事件。配合外交部推動青年度假打工計畫的政策，教育部青年發展署推出10支「青年海外度假打工宣導短片」，鼓勵青年們勇敢踏出度假打工第一步，但也要知道如何自保。

外交部主管的青年度假打工自94年以來已成為國內青年海外體驗的重要管道，目前與我國簽定度假打工協定的國家也已達到15國，青年們有多元選擇去探索不同的國度。

教育部青年署協助辦理青年赴海外度假打工宣導工作，自104年起辦理「青年海外度假打工宣導會」，提醒青年各項權益維護及安全注意事項，今年更透過製播宣導短片，協助青年找到方向感。

在「度假打工報馬仔」影片中，由外交部公眾及協調會李憲章執行長說明目前度假打工政策的整體現況；並邀請交通部、金融監督管理委員會、衛生福利部及勞動部等相關部會，針對度假打工青年詢問度最高的問題，以及實務最常遇到的態樣，藉由「度假打工知多少」及「行前知多少」兩支短片清楚解答。

另外，有關青年們最關心的如何在國外找到工作，在短片「各國度假打工工作經驗」中，彙整澳洲、加拿大及比利時青年的求職經驗，提供青年在國外找工作的最佳攻略。

在「向黑工說不」裡，澳洲全國工人工會的青年-廖根葆分享前往澳洲度假打工前不可不知的勞動權益，並說明遇有勞資爭議時的申訴管道，片中同時提醒青年們在度假打工過程中，應該如何判斷黑工與白工？以及誤觸黑工時如何保障權益？

最後，「來自學長姊的叮嚀」系列中，青年署依據近幾年國人度假打工熱門國家，邀請了曾赴澳洲、加拿大、日本、英國及愛爾蘭等5國的青年，各自分享在異國度假打工過程中的生活、旅遊及工作點滴，以及回國後的發展。

宣導短片已上傳於青年署Youtube頻道(https://goo.gl/imS7UN)以及iYouth青年國際圓夢平臺影音推薦專區(https://goo.gl/CcsejG)，另外交部特別建置度假打工網站專區(https://goo.gl/QpOcnz)，有興趣的青年可前往點閱。

(中時)