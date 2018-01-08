金球獎好黑 但幸好有紅毯三美....贏了

安潔莉娜裘莉穿黑色VERSACE禮服走金球獎紅毯，哥德風設計如黑魔女，氣勢令人震懾。（CFP）

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中時
瑟夏羅南的VERSACE禮服加強墊肩，肩上的亮片刺繡如肩盔甲，是美麗的女戰士。（CFP）
瑪格羅比穿GUCCI禮服，加強墊肩與深低V領形成完美倒三角型，增添氣勢。（CFP）

今年金球獎為了支持「Times Up」職場反性騷擾運動，所有女星都穿黑色禮服出席，雖是無聊又低調的黑，少了昔日爭奇鬥豔的戰火味，但仍不減時尚，中時時尚小組選出「金球紅毯三美」，為一片黑的紅毯增添幾分美麗的風景。

*安潔莉娜裘莉

說到黑色禮服，裘莉大概就佔了先天上的優勢，能把黑色禮服穿出品味和氣勢，非她莫屬。裘莉今年選穿VERSACE訂製禮服走紅毯，哥德風格的垂墜絲紗水袖和曳地設計，讓人聯想起她在《黑魔女》中的角色，氣場超強的女巫氣勢，震懾紅毯。

*瑟夏羅南（Saoirse Ronan）

以《淑女鳥》入圍金球獎的瑟夏羅南（Saoirse Ronan）也選穿VERSACE黑色訂製禮服，氣勢感的壂肩設計是一大設計，並在紅肩加上亮片刺繡，猶如配戴了肩盔甲，符合今年金球獎紅毯宣示女權的主題。

瑟夏羅南以俐落梳攏的髮型配戴這件禮服，說：「這件禮服不是性感，而是充滿了力量。」

*瑪格羅比

常在片中飾演性格古怪女的瑪格羅比（Margot Robbie），今年以《老娘叫譚雅》（I, Tonya）入圍金球獎，她在紅毯上選穿GUCCI黑色深V領禮服，同樣有加強墊肩的設計，與深V領形成完美的倒三角型，性感但又不減氣勢。

(中時)

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