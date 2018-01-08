日本時隔40年修民法 擬由法務局保管生前遺囑

友善列印
中時

日本邁入高齡化社會，許多老人生前便開始為自己籌備後事，但因繼承問題引起的糾紛仍然層出不窮。日本政府為減少繼承糾紛而著手修改《民法》，擬創設生前將「親筆證書遺囑」交由法務局保管的制度。

日本時隔40年著手修改《民法》，日媒報導，《民法》修正草案已大致出爐， 日本政府擬於22日向國會提出。

許多日本老人生前都會寫遺囑交待後事，財產目錄也會明確記載存款、股票、不動產等財產的分配權，以避免往生後發生兄弟反目等財產繼承糾紛。

為防止偽造遺囑，日本現行《民法》規定，遺囑的全文和日期都必須由本人親自寫，加上簽名、蓋章才有效，財產目錄也必須親筆寫，但修法後將改成，財產目錄也可以用電腦製作。

過去遺囑大多由自己或律師、代書等保管，也有人存放在銀行的保險櫃等，往往到真正需要時卻找不到遺囑。由公家機關的法務局來保管遺囑除了可以防止遺囑被竄改，也可提高便利性。

有些繼承人為了多分一些遺產，而變賣死者生前的住處，使其配偶被迫搬出住處，成為居無定所的獨居老人。這次修法將確保配偶的居住權，只要婚姻關係維持20年以上的夫妻，兩人的住處可排除在遺產分配的計算範圍之外，同時也考慮將配偶的繼承比例從現在的2分之1再往上調。

修法中，對死者生前照護有功的人，也可以得到部分遺產，例如，一直負責公公、婆婆生前照護工作的長男媳婦也可以取得部分遺產，但相關細節執政黨內還在協商。

日本現行《民法》中，沒有強制規定繼承人必須將所繼承的不動產進行所有權登記，使得偏遠地區出現許多找不到所有權人的空地、空屋。為了解決此問題，這次修法將強制規定，繼承人必須進行土地、房屋的所有權登記。

(中時)

熱死了！地球上最火 澳洲雪梨近5… 宣誓主權 日變態男在心儀女孩臀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。