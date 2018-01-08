日本時隔40年修民法 擬由法務局保管生前遺囑

2018年01月08日 11:38 中時 黃菁菁

日本邁入高齡化社會，許多老人生前便開始為自己籌備後事，但因繼承問題引起的糾紛仍然層出不窮。日本政府為減少繼承糾紛而著手修改《民法》，擬創設生前將「親筆證書遺囑」交由法務局保管的制度。

日本時隔40年著手修改《民法》，日媒報導，《民法》修正草案已大致出爐， 日本政府擬於22日向國會提出。

許多日本老人生前都會寫遺囑交待後事，財產目錄也會明確記載存款、股票、不動產等財產的分配權，以避免往生後發生兄弟反目等財產繼承糾紛。

為防止偽造遺囑，日本現行《民法》規定，遺囑的全文和日期都必須由本人親自寫，加上簽名、蓋章才有效，財產目錄也必須親筆寫，但修法後將改成，財產目錄也可以用電腦製作。

過去遺囑大多由自己或律師、代書等保管，也有人存放在銀行的保險櫃等，往往到真正需要時卻找不到遺囑。由公家機關的法務局來保管遺囑除了可以防止遺囑被竄改，也可提高便利性。

有些繼承人為了多分一些遺產，而變賣死者生前的住處，使其配偶被迫搬出住處，成為居無定所的獨居老人。這次修法將確保配偶的居住權，只要婚姻關係維持20年以上的夫妻，兩人的住處可排除在遺產分配的計算範圍之外，同時也考慮將配偶的繼承比例從現在的2分之1再往上調。

修法中，對死者生前照護有功的人，也可以得到部分遺產，例如，一直負責公公、婆婆生前照護工作的長男媳婦也可以取得部分遺產，但相關細節執政黨內還在協商。

日本現行《民法》中，沒有強制規定繼承人必須將所繼承的不動產進行所有權登記，使得偏遠地區出現許多找不到所有權人的空地、空屋。為了解決此問題，這次修法將強制規定，繼承人必須進行土地、房屋的所有權登記。

(中時)