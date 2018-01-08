行動宅配槍、毒，警追百米開8槍壓制

2018年01月08日 11:21 中時 馮惠宜

槍、毒交易竟然也興行動宅配！53歲洪姓男子（綽號阿周）平日開車遊走中、彰、投交易毒品與槍枝，台中市警局烏日分局與海海巡署中部地區巡防局經一個月跟監搜證，4日凌晨在台中地方法院檢察署檢查官洪國朝指揮下，在彰化縣鹿港鎮田間小路逮獲正準備進行交易的洪嫌，洪男見事跡敗露，在田野間拔腿狂奔百米，在查緝人員開8槍嚇阻後，才伏首就擒。

烏日分局、海巡署中巡局台中機動查緝隊聯手偵辦一個月前一起破獲一起槍毒案，犯嫌供出上線綽號「阿周」男子染有毒品惡習且擁槍自重，常於中彰投等地區往返，涉嫌以行動宅配方式與特定對象進行毒品、槍枝交易牟利，專案小組經一個月跟監、蒐證，發現洪嫌常去的友人住處，也常有治安顧慮人口聚集且出入份子複雜，4日見時機成熟，由檢查官簽發拘票，專案人員於當日深夜23時在彰化縣鹿港鎮執行查緝收網行動，成功逮捕洪嫌。

警方指稱，當日進行收網行動時，洪嫌自所駕車輛之後視鏡查悉有異，見事機敗露，當場棄車翻越民宅圍牆企圖逃逸，並在田野間拔腿狂奔；查緝人員見狀，立即下車追逐近百米並開8槍嚇阻後，才成功將洪嫌壓制。

警方也在所駕車內起出制式M4A1全自動突擊步槍1把、彈夾2個、滅音器1支、制式子彈1盒45發與海洛因2小包、安非他命1小包及手機9支等相關證物，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦並經台中地方法院收押在案。

(中時)