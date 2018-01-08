毒梟塗改街頭廣告看版 「大麻田」暗藏密碼警破解

2018年01月08日 11:14 中時 許素惠

大麻廣告公然豎立路邊，實在囂張！雲林縣斗南鎮新光路橋涵洞口的交通號誌被人破壞，並塗上大麻廣告，由於當地常被塗鴉，民眾多不以為，也對留下的數字無感，近日警方細究，發現「0517－420」原來是有意義的密碼，吸毒者可能都知道的聯絡方式，警方抽絲剝繭破解廣告看板上數字密碼，正循線積極追查中。

該被漆成「大麻田」涵廣告的立牌原本是箭頭標示的交通號誌，遭人破壞噴漆，變成有支大麻葉的綠色漆底廣告看板，寫著「大麻田」和一排類似聯絡方式的密碼數字「0517－420」。

過往民眾和巡邏員警均以為是一般的塗鴉而不大經意，直到最近才驚覺這塊看板大有玄機而類似大麻廣告，其「0517－420」的數字，不是市內電話或手機號碼，像似聯絡方式密碼，一般民眾根本沒能瞧出所以然來，但對大麻吸食者，卻是消費訊息。

斗南警分局新光所警員董振義巡邏時，警覺該看板似有大麻廣告嫌疑，於是記下該組號碼返所破譯，經抽絲剝繭的推斷和上網搜尋，終於成功破解密碼，發現「0517」就是「台灣微博」的代碼，而「420」就是國際大麻日，是指在1971年，美國聖拉菲爾高中一群學生，約好在4點20分在學校的路易、巴斯德塑像前吸食大麻，此後4月20日就成為國際大麻日，「420」也就成為消費大麻的代稱。

警方懷疑該大麻廣告看板，顯然是大麻吸食者的秘密聯絡方式，已掌握相當線索，並清查斗南警分局轄區是否也存在類似的大麻廣告看板，也呈報上級會請相關單位進行拆除。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)