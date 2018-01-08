金球獎反性醜聞 狠酸淫魔製作「他今天沒來」

金球獎主持人賽斯梅爾狠酸淫魔製作人哈維韋斯坦。（圖／達志影像）

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中時電子報
／綜合報導

第75屆金球獎於台灣時間8日早上登場，今年除了幾部作品來勢洶洶外，最大的話題莫過於「反性騷」！清一色男女星都穿上黑色禮服、西裝表達抗議，而本屆主持人賽斯梅爾，在主持過程中不忘狠酸去年惡名昭彰的金牌製作人哈維韋斯坦！

好萊塢金牌製作哈維韋斯坦在去年因為被一連串女星爆出都曾遭他毒手，輕則被騷擾，嚴重的則被迫和他上床等換取工作機會，讓他名聲黑到底。今年金球獎主持人賽斯梅爾可沒忘了酸他，直接在台上點名稱「哈維韋斯坦今天沒來，不過多年後的影人悼念環節中，他可能會是成為第一個被觀眾噓的人！」讓台下笑聲四起。

除此之外，賽斯梅爾也把捲入性醜聞的影帝凱文史貝西、導演伍迪艾倫都狠狠修理了一頓，由於伍迪艾倫在好萊塢德高望重，不少人很驚訝賽斯梅爾勇敢公開酸他。

另一個遭調侃的，則是美國總統川普，由於好萊塢每一場大型頒獎典禮，幾乎都會修理川普，賽斯梅爾在開場時先是讚嘆2018，表示「大麻終於合法化、性騷終於被禁止！」更說今年能夠激怒川普的名字就是「Hillary Mexico Salad Association」（希拉蕊墨西哥沙拉協會），由於希拉蕊、墨西哥和沙拉都是先前讓川普頻頻登上媒體版面的字眼，這番揶揄，可說讓全場影人笑翻！

(中時電子報)

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