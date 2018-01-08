廣告不實？美容生活館染色被逮 男客怨：都是大娘！

許男開設美容生活館經營性交易，警方到場查緝。（陳淑芬翻攝）

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警方查獲美容生活館涉聘女按摩師從事色情，現場查獲現金。（陳淑芬翻攝）

45歲許姓男子在台中市開設美容生活館，透過通訊軟體招攬生意，涉嫌聘用女按摩師性交易，台中第一警分局到場查緝，現場有3對男女疑似正進行性交易，許男向警抱怨，客人不多、還在賠錢；男客反駁指稱，女按摩師都是50歲大娘，廣告不實，客人毫無加價做全套念頭。

警方調查，45歲的許男有多次毒品及妨害風化被逮紀錄仍不知悔改，106年12月中旬頂下館址，以通訊軟體打出「燈光美、氣氛佳」、「元旦特價、1700元到底」等噱頭招攬生意，並疑涉有色情。警方2日晚間見時機成熟上門查緝，當場查獲3對男女疑似正從事性交易。

3名女子最初口徑一致都說，在會館從事按摩服務，堅稱未涉及不法。經警方調查，男客均坦承上門做全套或半套性交易；1名女按摩師也承認，工作內容就是幫男客按摩及半套性交易，其他女子只好坦承不法，警方依妨害風化罪嫌將許男及1名會計送辦，3名男客及3名按摩女則依違反社會秩序維護法移送裁處。

許男還向警抱怨指稱，開幕以來客人不多、還在賠錢；廖姓男客馬上反駁指出，1700元是半套，全套還要再加價1000元，而且根本就是廣告不實，館內的女按摩師全是50歲大娘，所以，男客人大都毫無加價念頭。

49歲的陳姓女按摩師則供稱，她們沒有底薪，客人所付1700元，要被館方抽頭600元；客人做全套所加費用全算按摩師，但是，她從去年底上班以來，只做過3次半套，還沒接過全套生意。

(中時)

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