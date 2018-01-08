75歲色老翁指侵少女 累犯重判2年8月定讞

2018年01月08日 11:37 中時 林偉信

曾因性侵少女遭判刑定讞的林姓老翁，出獄後不知悔改，3年前他因陣頭繞境認識一名輕度智能障礙的少女，竟將她帶到摩鐵嘿咻，他因疝氣剛開完刀不舉，改以手指與對方完成性交，最高法院依對於未滿16歲女子為性交罪將林男判囚2年8月確定。

從省政府公賣局退休的75歲林姓男子，2002年他因與未滿14歲的少女發生性行為，被判刑4年確定並執行完畢，他在2015年參加廟會繞境活動，認識當時在陣頭幫忙的少女，因少女住他家附近，林男與她的家人熟識，也知道她是未滿16歲少女。

同年10月31日下午6點，林男開車載著被害少女到汽車旅館，他因為疝氣剛開完刀，下腹部疼無法性交，於是改以手指插入少女下體，少女回學校上課後，因老師發現她行為舉止異常，經仔細查問得知林男與她發生性關係，於是通知她的母親提告。

林男辯稱，少女外貌成熟且因在廟會活動認識，不知她年僅15歲就讀高中職，他稱是少女主動邀約發生性行為，並反控少女的母親設計陷害他，但少女母親駁斥，案發後從未向林男索賠，也沒有與之商談和解事宜，只希望林男受到法律制裁。

台南高分院審理後認為，林男與少女家人熟識，不可能不知她未滿16歲，且依相關證據證明他與少女確有發生性行為，考量他的犯罪手法與手段，惡性與一般的性侵犯不同，將他輕判2年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)