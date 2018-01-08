勞團反《勞基法》修惡 立院外與警爆衝突

2018年01月08日 11:43 中時 楊騰凱 、 黃世麒

立法院8日召開臨時會處理107年度中央政府總預算案及《勞基法》修正案，層層拒馬及警力將抗議的勞團阻隔在外。（黃世麒攝）

立法院8日召開臨時會處理107年度中央政府總預算案及《勞基法》修正案，警方管制立院周邊道路，防止抗議勞團靠近。（黃世麒攝）

綠營今擬讓《勞基法》修正案三讀通過，勞團早上9時也在立院旁集結上百人，隔著拒馬對議場內怒吼，要求蔡政府撤回惡法，勞團在11時還一度有意突破立院側邊的鎮江街封鎖線，與警方爆發推擠衝突。勞團揚言，會找更多人走上街頭，不會輕易屈服。

桃園市產業總工會秘書長葉瑾瑜表示，今天民進黨不顧民意，用大量拒馬圍在立法院周圍，把民意隔絕在外，勞團只有一項訴求，就是民進黨今天打算強行通過的《勞基法》修正草案，是有史以來最差的版本，絕對不能通過。從11月行政院強行把修法版本送入立院，勞團們便不斷訴求，此版本會讓台灣勞工繼續過勞，所有彈性，都只是給資方方便，對於勞工只有傷害，沒有好處。

葉瑾瑜指出，這段期間勞團屢屢抗爭，民進黨不但不給予正面回應，只會搬出拒馬把反對聲音隔絕，竟還還好意思自稱是最會溝通的政府。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧指出，賴清德當初把這麼惡劣的《勞基法》修法版本送出來時，勞團簡直不敢相信自己的眼睛，當初以為只是休息日的加班費核實計算，既然連7休1、輪班間隔都鬆綁，單月加班上限從46小時提升到54小時，各行各業的勞動條件，已經慘到難以繼續惡化，不解蔡政府為何仍不聽勞工的心聲，不聽專家學者的勸阻，心中都只有資方的聲音。

鄭雅慧表示，民進黨的立委在立院是多數，隨便舉手《勞基法》修正草案都會通過，勞工要嚴正抗議，不會輕易屈服，會找更多勞工一起走上街頭，堅決反對《勞基法》修惡，拒絕過勞，蔡英文政府不要只會欺壓勞工。

到了上午11時左右，勞團的遊行隊伍走到鎮江街與忠孝東路口，高喊退會惡法，一度準備突破警察在鎮江街圍起的封鎖線，雙方爆發推擠衝突，衝突平息後，遊行隊伍便開始繞行立院周遭，試圖尋找防線的缺口進行突破，晚間也打算在立院夜宿，對蔡政府抗爭到底。

(中時)