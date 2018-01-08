《全台最速報》中捷年底試運轉 林佳龍：期待從空中看台中

2018年01月08日 11:42 中時電子報 綜合報導

◎中捷年底試營運 林佳龍：期待從空中看台中

「台中市正式進入捷運時代！」台中市長林佳龍8日表示，台中捷運綠線將在2018年進行試運轉，2020年捷運綠線全線上路，高架化的捷運「從空中看台中」大家都很期待，也有如移動城堡，地貌和地景將呈現另外一個風貌和景色鎮，結合城市意象成為互動式城市，猶如活的博物館和美術館，進出捷運站有互動和體驗進捷運車站不是只為搭車而是很有趣的體驗。

◎65年老灶重啟 新營鱔魚麵再飄香

台南新營一家鱔魚麵老店，因為原先經營的地點老舊，加上未來有可能拆除，日前特別休息1個月，搬遷到位於民治路的新地點，第二代經營者吳美燕不捨店內用了65年的老灶台，為了傳承古早味，請來師傅將整座老灶原封不動的搬遷到新址，11日將重起爐灶，近日重新開火試車，香氣四溢。

◎及時雨到 新竹水庫稍有解

及時雨報到緩解水情！新竹地區自2017年8月起降雨偏少，水利署因此成立「旱災緊急應變小組」，透過鄰近水庫支援，並加強節水宣導等，幸好近日新竹地區連日降雨，北水局也抓緊時間，6日晚間透過人工增雨，自5日至7日累積雨量達74釐米，預計為新竹地區水庫帶來200萬噸降水量，可延長10天用水。

◎籃委會辦高中聯賽 大桃園高中開打

桃園市籃球委員會主辦的大桃園高中超級籃球聯賽，7日上午在健行科大體育館舉行開幕儀式，共24所學校的33支隊伍參加，其中開幕賽由能仁家商對上東泰高中，賽後能仁家商以50比34分擊敗東泰高中，宣示聯賽開跑。

(中時電子報)