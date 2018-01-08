雲林人呷沙配飯 環團促拆集集攔河堰

2018年01月08日 13:58 中時 沈揮勝

會議激辯中。（沈揮勝攝）

環團人士逼問集集攔河堰防流供水情形。（沈揮勝攝）

記者會場情形。（沈揮勝攝）

「耘林藝術人文生態關懷協會」等20多個環保團體，8日上午在集集攔河堰管理中心舉辦記者會，要求政府速拆集集攔河堰，以防治抑制下游彰、雲濁水溪河床揚塵情形，提供農民灌溉水源。

掛名參與記者會、共同表達訴求的環團包括：雲林環保聯盟、彰化環保聯盟、彰化縣綠色資源人文保育協會、雲林旅北同鄉、雲林關心環境姐妹團、雲林憤怒青年聯盟、台灣水資源保育聯盟、台灣生態學會、台中新環境協會、彰化縣醫療界聯盟。

另，雲林縣淺海養殖協會、台灣海岸保育聯盟、大城鄉反污染自救會、綠色消費者基金會 、台灣輻射走調團、草山生態文史聯盟、龜崙嶺環保愛鄉協會、桃園護樹聯盟、反雙溪水庫聯盟、臺中楓樹腳文化協會、桃園在地聯盟、台灣福爾摩斯保護動物協會、耘林藝術人文生態關懷協會也列名聲援。

環團的共同聲明：「速拆集集攔河堰、治我濁水溪揚塵、還我母親河豐富水量、滋潤雲林灌溉好水源。」

他們指出，集集攔河堰管理中心有關枯水期調配，主要多著重枯水期要施捨多少水給雲林人，而忽視揚塵問題。「雲林人呷沙配飯，人民已受不了怠惰的官員，水利署應速解放濁水溪，不該讓濁水溪揚塵繼續嚴重，致使人民活在沙塵中，百姓活該得肺癌？」

他們強調，「濁水溪揚塵源頭不打開，永遠浪費人名血汗錢，浪費整治經費，水利署瀆職，縣府無能，人民必訴訟。」

包括耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉、彰化縣綠色資源人文保育協會理事長吳麗慧、雲林憤怒青年聯盟成員沈沐蒼、環團人士張豐年，以及詩人吳晟夫人莊芳華，都關心集集攔河堰及台灣河川並表達看法。

記者會後，環團人士進入管理中心參與集集攔河堰管理中心枯水期調配會議，會中環團成員用語激烈，目前正在爭論中。

(中時)