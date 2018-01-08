彰化「溪湖金錢豹」驚傳槍響 1男中彈身亡

溪湖小莓KTV8日凌晨傳槍擊命案。(鐘武達攝)

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(13:53更新)彰化縣溪湖鎮光平街有「溪湖金錢豹」之稱的小莓KTV，8日凌晨驚傳槍擊命案，來自台中的李姓男子疑似應1名溪湖地區村里長邀約到店消費時，遭到闖入包廂的男子開槍，左胸中彈送醫不治，全案警方正在積極偵辦並緝捕在逃嫌犯。

溪湖警分局指出，槍擊命案發生在離溪湖鎮光平路的小莓視聽館，38歲的李姓男子疑似帶著女友，於凌晨1點左右應邀到店裡與友人飲酒作樂，不料，2點左右，不知何故包廂內即傳出槍響，李男中彈倒地不起。

店家在槍擊案發生後，並沒有報警，而是先通報119救護將李男送往彰化醫院急救，當時現場5、6人都三緘其口，救護人員還以為是穿刺傷，後來院方照射X光檢查傷勢，赫然才發現李男體內卡住1顆子彈，消防隊才緊急向警方通報。

警方獲報趕到小莓視聽館調查，店家已經關門，且人員也都鳥獸散，直到上午，警方才連絡找店家徐姓女負責人與1名現場員工。而死者身分，則是經過比對指紋才確定是來自台中、有多項前科紀錄的李男。

警方初步研判，死者疑似是遭到仇家尋仇，才會導致一槍擊中心臟而斃命，溪湖警分局已組成專案小組，依據死者交往情況，跨縣市展開追緝可疑嫌犯。至於案發現場到底有何人，及是誰開槍，目前狀況未明，將積極傳喚包括關鍵的該名村里長與相關人員到案說明，進一步釐清真相。

(中時)

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