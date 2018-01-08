MLB》艾瑞耶塔下一站 進紅雀搖身小熊世仇？

2018年01月08日 12:12 中時電子報 蔡銘仁

紅雀跟小熊同屬國聯中區，過往不乏有互相挖角對方主力紀錄，如今艾瑞耶塔(Jake Arrieta)成為自由身，紅雀是其中一個競逐球隊，大聯盟記者羅傑斯(Phil Rogers)認為，照這兩隊一直以來的行事作風，紅雀竭盡全力搶下艾瑞耶塔，並不是不可能的事。

紅雀跟小熊向來是宛如世仇的關係，甚至有時還會互相挖角對方的主力球員。比如小熊2015年簽下離開紅雀的外野手黑伍德(Jason Heyward)跟投手雷奇(John Lackey)，而後小熊前年拿到世界大賽冠軍，紅雀就把小熊開路先鋒佛勒(Dexter Fowler)納入麾下。

羅傑斯表示，當時小熊不想留住佛勒，是因為不想給31歲的他一紙大約，隨後紅雀就給他5年約。如今將滿32歲的艾瑞耶塔去年季後成為自由身，他2015年拿到賽揚獎時，就認為下一張合約應能簽7年，羅傑斯指出，艾瑞耶塔跟小熊仍有聯繫，但小熊沒打算讓他如願拿長約。

艾瑞耶塔似乎也沒打算留下，去年小熊國聯冠軍賽輸給道奇後，就已帶家人搬回德州。以小熊跟紅雀的世仇關係跟過去的紀錄，羅傑斯認為紅雀很可能出線，尤其小熊去年92勝、紅雀83勝，紅雀有信心拉下小熊，季後動作頻頻，應該還會進行一到兩次大手筆補強。

小熊在去年國聯冠軍賽看達比修繳6.1局好投後，寧願砸大錢在他身上，也無意投資有實質貢獻的艾瑞耶塔。羅傑斯認為，以這兩隊積極挖角對方的球員，艾瑞耶塔到紅雀不無可能，「如果艾瑞耶塔到紅雀跟在小熊的達比修交手，會是多讓人瘋狂的一件事？」

(中時電子報)