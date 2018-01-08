遇襲火拼子彈用盡！英空降特勤隊拿圓鍬斬首恐怖份子

英國空降特勤隊。(圖/army.mod.uk/)

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中時電子報

英國陸軍特種部隊空降特勤隊（SAS）成員近日在阿富汗遇到IS恐怖分子埋伏突擊，雙方也因此陷入長達6小時的槍戰，空降特勤隊成員因不想被俘虜、虐待，視死如歸在子彈幾乎用盡的情況下殺出重圍，其中一名成員還在肉博戰中，以圓鍬斬下敵人的首級，最後順利獲得空中救援，安 全離開。

據《每日郵報》報導，消息人士透露，一小隊空降特勤隊於6周前，前往阿富汗東部曾是塔利班成員的阿富汗政府人員會面。沒想到空降特勤隊於這場會面後，遭恐怖組織伊斯蘭國（IS）的武裝分子埋伏，並被以猛烈火力攻擊，空降特勤隊只好先就地尋找掩護，之後也向對方激烈還火。

長達6個小時的猛烈交火後，空降特勤隊的子彈幾乎用盡，這也讓他們緊急聯絡軍事基地要求空中支援，但也無法確定基地是否有接到這項請求。幾乎絕望之際，空降特勤隊的成員彼此之間做了不會活著被敵人帶走，將戰鬥至死方休的約定，因為他們也都清楚被IS武裝分子俘虜只能落得被慘忍虐待和公開斬首的命運。

下定決心的空降特勤隊讓身上的每發子彈都發揮最大功用，並也故意等到IS武裝分子到近距離時，才用手榴彈炸死敵人。空降特勤隊在近身肉搏戰時，拿子彈用完的步槍打敵人。其中一名成員，以隨身的圓鍬將IS恐怖分子的首級斬下，之後再奪過敵人的步槍繼續殺敵。

就在空降特勤隊幾乎一半成員都子彈用盡之際，2架美國阿帕契直升機及時出現逼退了IS恐怖分子，一架美國契努克直升機也隨後抵達，成功救援空降特勤隊。

隨著恐怖組織IS的據點紛紛被攻破，從2014年以來上百個IS恐怖分子從敘利亞、伊拉克逃往阿富汗。英國也將在未來幾周加倍派往阿富汗的空降特勤隊人數。

(中時電子報)

文章來源：SAS soldier decapitates ISIS thug with SPADE during fierce six-hour gun battle after they were ambushed in Afghanistan

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