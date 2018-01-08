假租屋真棄置案件增多 高市環保局示警

大寮廠房遭人棄置廢棄物，承租人及棄置行為人各被判罰20萬元罰金。（高市環保局提供）

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高雄市大寮區一處廠房去年遭棄置廢棄物，環檢警聯合稽查後，將承租人及棄置行為人送辦，各判罰20萬元；高市環保局表示，類似假意租廠房、丟完廢棄物隨即逃逸的手法近半年來有死灰復燃趨勢，高雄山區至少已傳出8、9件，呼籲房東及地主提高警覺。

環保局去年獲報，大寮區廠房遭棄50噸廢塑膠製品，透過環檢警聯防機制，查出廠房承租人及嘉義縣的嘉佑環保公司涉嫌重大，去年10月勒令清除完畢，並依《廢棄物清理法》移送法辦，近日法院判決承租人及行為人各20萬元罰金，換取緩起訴處分。

環保局廢棄物管理科長林燦銘指出，過去常見以人頭承租廠房、工地，繳納押金或1至2個月租金後，立刻進場傾倒廢棄物，接著逃逸無蹤，房東再也找不到人，這幾年類似手法一度減少，沒想到近半年來，在高雄似有死灰復燃趨勢。

他表示，近半年來，高雄大寮、仁武、旗山、大樹山區，陸續傳出被傾倒廢棄物的廠房，至少已有8、9件移請檢調偵辦，依《廢清法》第46條第1項第3款規定，最高可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金。

高市環保局長蔡孟裕提醒地主、房東提高警覺，出租前應先確認承租用途，出租後也要加強巡視，一旦發現周遭土地疑似被棄置廢棄物，可立即通報，環保局面對此類案件皆協同檢警共同偵辦，查獲後絕對法辦，呼籲業者切勿以身試法。

(中時)

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