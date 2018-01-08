NBA》韋少連兩戰大三元 雷霆輸給太陽兩位菜鳥

2018年01月08日 12:32 中時電子報 黃邱倫

雷霆今日前往鳳凰城踢館，韋斯布魯克21投11中，繳出26分、10籃板、11助攻，本季第14次、連續兩場大三元成績單，可惜雷霆依舊踢到鐵板，100比114不敵太陽。

太陽在2016年選秀首輪第四順位簽下班德，去年又在首輪第四順位延攬賈許傑克生。班得一度被拿來與尼克波爾金吉斯比較，可惜球風偏軟沒能得到球隊重用，賈許傑克生擁有絕佳身體素質，但投籃命中率不佳，兩人的表現都不如預期。

此役，太陽先發大前鋒克里斯在上半場受傷，下半場班德頂替上陣，沒想到卻突然大爆發，飆進5顆三分球，讓來犯的雷霆諸將看傻眼，全場9投7中，包含6顆三分球，貢獻20分、6籃板、4助攻、3阻攻，可說是太陽中止2連敗的頭號功臣。

賈許傑克生雖然19投僅中7，但他的身影滿場飛奔，17分、10籃板、5助攻，兩位菜鳥在板凳席上提供強大火力。

除了班德和賈許傑克生外，太陽頭號戰將戴文布克26分最高，華倫23分，林書豪前隊友「拳王」泰森錢德勒抓下13個籃板。

韋斯布魯克的大三元挽救不了球隊，主因是雙方替補陣容火力懸殊，雷霆7名板凳球員合力只得21分，太陽在兩位新人力挺下板凳席攻下48分，輸得不冤枉。保羅喬治19分、8籃板、5助攻，亞當斯18分，安森尼14分。

(中時電子報)