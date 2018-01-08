MLB》「雷神」辛德加出奇招 找蛇陪練滑球？

2018年01月08日 12:47 中時電子報 蔡銘仁

He who shall not be named.....in catch play. #houseslytherin #Nagini #ssssssliders pic.twitter.com/vK2t9idg6D — Noah Syndergaard (@Noahsyndergaard) 2018年1月7日

大都會「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)去年因傷所苦，幾乎缺席整個球季，休季期間他積極備戰，有趣的是，他竟是找上一條蛇陪他練球？辛德加在個人推特放上一張照片，照片中他把一條黃金蟒蛇繞在脖子上，寫道「他應該不會被點名...是當傳接球的夥伴。」

大聯盟休季期間，各球員都把握空檔強化技術，有些人則會嘗試新的練習法，辛德加的嘗試則是帶著一條蛇練球。他在推特放上跟蛇的合照，大聯盟記者切斯特頓(Eric Chesterton)形容這條擺出攻擊態勢的黃金蟒蛇，跟小說《哈利波特》裡那條佛地魔的寵物蛇極為相像。

切斯特頓打趣寫道，辛德加或許是想靠這黃色大朋友幫忙，讓自己的力量變得更強，「如果是那樣，他已經很難打的90英里滑球，會更難讓人掌握。」25歲的辛德加去年開季先發5場後，因右背肌撕裂進傷兵名單，直到9月才復出；總計他投7場跟30.1局，戰績1勝2敗、自責分率2.97。

(中時電子報)