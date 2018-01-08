生活好苦悶！「厭世青」齊宣洩 高雄駁二辦特展

2018年01月08日 13:30 中時 李義

「厭世代─我盡全力放棄」特展有一組OA辦公桌，供觀眾留言，說出「厭世幹話」的心內話。（李義攝）

「厭世代─我盡全力放棄」特展的閃亮人生籤詩機，為厭世代指點人生迷津。（李義攝）

厭世代的苦悶心情，可以盡情在「厭世代─我盡全力放棄」特展裡宣洩。（李義攝）

現在的年輕人走到那一個世代了，Y或Z世代？錯，是「厭世代」！低薪的生活、看不到未來的苦悶氛圍籠罩著年輕人，「幹嘛活著，活著幹嘛」的命題在腦裡交戰著。高雄駁二特區推出「厭世青─我盡全力放棄」特展，讓年輕人宣洩苦悶，也讓不同世代來瞭解厭世代。

年輕人工作賺錢不再為買房為成家立業，親子對金錢觀念大不同不斷衝擊著親子關係，成為親子顯學，卻也令厭世代大嘆無人能瞭解「人生就是用來看穿」、「上班是為了下班」、「減肥是為了吃更多」、「人生就是不斷地挖洞給自己跳」的現代人生。

「這就是舉辦特展的原因」，文化局長尹立表示，近年來，與現實困境糾結的無力感籠罩著年輕世代，「厭世」也成為兩年網路搜尋的熱門關鍵字。

尹立說，駁二做為代表青年世代的展演舞台，一直期待可以呼應社會議題為青年發聲，「厭世青」透過又鬧又幽默的藝術及圖文創作，表達厭世代內心的抑鬱與徬徨，揭露各種被輕視忽略的奇觀景象及荒謬事件，期待觀者找到內心的歸屬感得以自我療癒，而不同世代也可透過展覽來認識厭世代。

厭世青邀請3位新世代網路當紅圖文創作者「畫龜畫，小學課本的逆襲」、「某人日常」、「厭世書寫」，及6位當代藝術家夏仙、陳彥智、賴威宇、單凱悌、吳鎮宇、倪瑞宏共同展出。

展場有9間房間，象徵厭世青年內心私領域與小劇場，有結合道具供拍照互動的「挖洞給自己跳」與「厭世」兩件作品，還有一組OA辦公桌，供民眾留言內心的「厭世幹話」，也有可大鳴大放的厭世語錄，另有為厭世代指點迷津的閃亮人生籤詩機等。

「厭世代─我盡全力放棄」特展即日起至2月25日，於大勇C5倉庫展出，另有特別規畫「9大厭世字集章Bingo活動」，民眾可在展場尋找符合心境的厭世代表字章，集滿3條線即可兌換「厭世青」與「小學課本的逆襲」聯名製作的限量小禮。

(中時)