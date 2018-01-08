BMW遭夾擊頓成廢鐵 駕駛傷重不治

BMW駕駛遭夾擊命喪國道。(郭韋綺翻攝)

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國道10號鼎金系統交流道追撞車禍。(郭韋綺翻攝)
國道10號追撞車禍，BMW駕駛命喪國道。(郭韋綺翻攝)

(15:27更新，已排除事故)國道10號鼎金系統交流道西向3.7公里處，今天(8日)上午11時許發生一起追撞車禍，一輛BMW X5疑煞車不及追撞砂石車，後遭拖板車撞上，慘被兩車前後夾擊，幾乎壓成廢鐵，駕駛當場已無生命跡象。警消獲報已先救出受困的BMW駕駛，初步了解，駕駛是名年約60歲男子，身分及肇事原因仍待調查

國道5隊警方調查，事故發生起因2輛小客車，欲從國10鼎金系統轉往國1，減速行車，砂石車見狀也減速，緊跟在後BMW及小貨車跟著放緩車速，沒想到，一輛滿載20公噸鋼圈的拖板車，疑似因剎車不及，直接撞上BMW及小貨車，鋼圈砸飛出去擊中小貨車。

警消趕到發現遭夾擊BMW X5被壓扁，肇事拖板車擋風玻璃也全碎裂，現場一片狼藉，受困的BMW駕駛(OHCA)傷重不治，命喪國道，小貨車48歲林姓駕駛及拖板車52歲蔡姓駕駛也受傷。國道警方已在展開調查釐清肇事原因。

這起事故導致鼎金系統交流道匯國1南下路段嚴重回堵，東向回堵到左營端，高南下鼎金到九如路段也受影響，直至下午2時才排除事故，恢復交通流暢。

(中時)

國道10號追撞車禍，BMW駕駛命喪國道。(郭韋綺翻攝)
國道10號追撞車禍，BMW駕駛命喪國道。(郭韋綺翻攝)
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