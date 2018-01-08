台灣夯遊的沖繩 日本人票選為「一輩子最不想去的地方」

2018年01月08日 13:01 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

國人熱衷日本旅遊，除了東京、大阪等城市，沖繩也是一大熱門旅遊景點。不過，如果要說全日本人氣旅遊地熱度，日本人似乎不這麼認為。根據日本網站統計，日本網友票選出「這一生最不想去的地區」10大排行榜，結果令台灣人出乎意料，第1名正是沖繩，前3名依序是佐賀、鳥取。

日本網站「しらべぇ」調查，由1,349位、20到60歲日本網友票選「這一生最不想去的地區」，在全日本47個都道府縣行政區中，沖繩縣竟以9%的得票率奪冠，尤其多數為40歲以上網友最不願意到沖繩旅遊。而先前連續多年拿下「最無聊城市榜首」的茨城縣，這次僅居第7名；曾與京都並列魅力城市前茅的北海道也同樣上榜。

日本人一輩子都不想去的10大府縣排行榜為：沖繩縣(9.0%)、佐賀縣(6.4%)、鳥取縣(5.6%)、島根縣(4.9%)、青森縣(4.7%)、鹿兒島縣(4.2%)、茨城縣(3.9%)、岩手縣(3.3%)、新潟縣(3.2%)、北海道(3.1%)。

票選結果出爐，令台灣人出乎意料，也在PTT引發兩派討論，有台灣網友訝異說，「不可能啦」，指出2015年沖繩有超過600萬名日本國內遊客；不過也有網友認為，「類似的賣點，日本人會選夏威夷」、「不意外，了解一下歷史就知道了」。

(中時電子報)