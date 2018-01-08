林佳龍諷藍委過去都在睡覺？江啟臣回嗆

2018年01月08日 13:27 中時 盧金足

立委江啟臣抨擊，當初有一部紀錄片《看見台中》，如今台中市長林佳龍也可以拍一部《看不見台中》。（盧金足攝）

台中市長林佳龍8日在市政會議批藍委「過去都在睡覺嗎？怎麼都不知道！」中火屬國營事業，經濟部管轄，立委以前沒有關注，現在到了選舉才開始注意此議題。對此，立委江啟臣回應，可以看到林佳龍沒有發現問題的癥結，好像沒有看見過年的霧霾，當初有一部台中紀錄片《看見台中》，如今林佳龍也可以拍一部《看不見台中》，市民看不見湛藍的天，市長則看不見市民的心。空汙問題再度點燃戰火。

林佳龍在市政會議對台中市獲得環保署1000萬獎金表示，台中市改善空汙有成效，國民黨立委以前沒關注到可將戶外生煤場轉為室內儲存，現在開始注意此議題，這些立委「過去都在睡覺？怎麼都不知道！我當立委都有關心」。

他表示，台中市依據自治條例規定4年必須減煤4成，以及興建室內煤倉，這些都希望中火儘快推動，以前的政府對中火是狗吠火車，台中市以技術性方法送行政院環保署才過關。

「台中市和中龍談判很快就答應，也讓中火了解必須配合地方要求！」林佳龍說，地方政府對國營事業要求，預算要通過，要給台電一點時間」，台中市有罰則也努力去做，真理愈辯愈明，空汙問題的討論如果是憑感覺，而非建立在事實上，很難找出因果關係改善，市府對有成效的建設，不要害羞，有做得到肯定，就要廣為周知。

對林佳龍諷「過去在睡覺嗎？」江啟臣不滿的回應表示，執政黨是左手護航右手，除了是政績取暖遮掩無能外，同時突顯台中空汙問題嚴重與市民的憤怒。

江啟臣抨擊，「李應元自己空汙被罵得滿頭包，防治空汙說要借東風，他發的獎金能用來當政績，我也是醉了」，林佳龍好像沒有看見過年的霧霾，當初有一部台中紀錄片《看見台中》，林佳龍也可拍一部《看不見台中》，市民看不見湛藍的天，市長則看不見市民的心。

至於煤倉的問題，江啟臣強調「更是捨本逐末，問題不是流程和進度，而是煤倉根本不能當下解決急迫的空汙問題」，退回許可證展延，先減煤，再許可，為什麼就是做不到呢？

立委盧秀燕表示，既然林佳龍與行政院長賴清德同為執政黨，應共同努力確保125億的中火室內煤倉工程如期完成，如果林佳龍連這個計畫都搞不定，何以奢談要解決大台中市的空汙問題？

(中時)