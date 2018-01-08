拿秦綾謙不雅影片發財？公婆收數百萬又強索250萬遭訴

主播秦綾謙被前夫破窗捉姦，事後控告前夫吳炳輝及公婆向她索討250萬元。(翻攝自臉書)

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(15:16更新)TVBS主播秦綾謙因和小鮮肉「安德烈」2016年在淡水幽會被前夫破窗捉姦，事後兩人各自付給蔡姓婆婆一筆鉅款後，要求婆婆簽下保密條款並將不雅影片交由律師銷毀，未料蔡女食髓知味又以公佈影片讓秦齡謙身敗名裂作為要脅，要求秦綾謙再付250萬元，秦綾謙提告後新北地檢署依恐嚇取財罪嫌將秦女前公婆一併起訴。

2016年11月間TVBS主播秦綾謙傳出在淡水安德烈住處遭到先生吳炳輝捉姦，還拍到秦女和小鮮肉安德烈的不雅影片，但事後秦綾謙否認通姦，並表示「沒被抓姦在床、只是在聊天、二人都衣著完整」，同時她還特別強調，當時垃圾桶被他們拿去，「驗也驗不到精液」。

但事後秦綾謙以不堪前夫吳炳輝及公婆向她索討250萬元為由，向新北地檢署提出恐嚇取財告訴，案情一度陷入撲朔迷離。

據指出，秦綾謙雖然對外宣稱並未偷腥，但公婆卻以握有不雅影帶為由，向她及安德烈各索討一筆上百萬元的封口費，雙方並在簽下保密條款後，將影片交由律師銷毀。

事後秦綾謙的吳姓公公、蔡姓婆婆卻又向她索討250萬元，並表示如果不給錢，就要把備份的影片外流給電視台，要讓她身敗名裂。秦齡謙不滿公婆需索無度，才提出恐嚇取財告訴。

檢方調查，秦女公婆疑似確實握有秦綾謙的不雅影覑，才會讓秦女擔心影片外流而心生畏懼，但吳男、蔡女到案後卻辯稱，250萬元是要求秦綾謙歸還結婚新居的家具、房租、拍攝婚紗等費用，並非勒索。

檢方發現，秦女與前夫離婚後協議書簽有債務各自分開條款，且購買家具、拍攝婚紗等費用也不致高達250萬元，認定吳男、蔡女這對夫婦以握有影帶為由向秦綾謙強索250萬元，8日依恐嚇取財罪嫌起訴。秦綾謙前夫吳炳輝則未涉與父母強索錢財，檢方偵結後也給予不起訴。

(中時)

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