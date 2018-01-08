鼓山警不畏寒風 暖心守護學童安全

鼓山警分局於旗津國小辦理擴大護童專案。(警方提供)

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高巿警鼓山分局為強化學童上、下學行的安全，避免有心人士誘拐，提升學童反毒、防詐騙預防犯罪常識，降低偏差行為及被害事件發生，5日於旗津國小辦理擴大護童專案，結合婦幼、交通、犯罪預防宣導，加強學童、家長反毒品、防詐騙、反霸凌、反家庭暴力、兒少人身安全保護等知能避免被害發生，過程倍感溫馨，獲老師、家長及學童一致好評。

鼓山警分局於旗津國小辦理擴大護童專案。(警方提供)

在寒冬裡，熱情的警察叔叔、姐姐及志工阿姨們共同加入了護童行列，這些「暖男、靚女」傳遞學童平易近人的溫度，在寒風細雨中，溫暖學童及家長們的心，小朋友對警察叔叔、姐姐的工作充滿憧憬，一旁的家長也認真聽取婦幼人身保護、反毒品、防詐騙及交通安全觀念。

鼓山警分局於旗津國小辦理擴大護童專案。(警方提供)

2018新的一年，鼓山分局分局長葉錫山指示各所結合熱心志工落實執行護童工作，並強化婦幼保護、毒品、交通安全、反詐騙犯罪預防宣導，成功吸引家長學童熱情參與，直呼「揪感心」。

鼓山警分局於旗津國小辦理擴大護童專案。(警方提供)

「暖男、靚女鼓警」及熱心的志工夥伴加入護童宣導，讓家長、老師及學童倍感安全與窩心，在場老師、家長都稱讚，護童服務「真暖心」。

(中時)

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