百貨年菜、年禮食安優先 線上同步開賣

2018年01月08日 13:43 中時 郭家崴

迎接農曆年節到來，遠東百貨《迎春納food》春節禮品專輯，即日起集結適合團聚的佳肴和伴手禮共2、300款，由遠百總經理徐雪芳參與選品，以「食安」擺第一，精選高品質、有特色的好物，具備「傳統料理再提升、在地食材挺小農、國宴貴賓換您當、健康取向素素看」等特色。

晶華酒店「晶華御品佛跳牆禮盒」，每盅2,888元。（遠百提供）

即日起至2月20日在全台遠百異國美食館「FE21 World Gourmet」專櫃持HAPPY GO卡過卡、購買《迎春納food》春節禮品專輯商品單筆消費滿2200元，送100元美食餐飲抵用券，購買2件以上商品再享95折優惠。此外，精選近百款經典年菜、伴手禮在線上開賣，加入會員可回饋200元購物金。

今年在「傳統料理再提升」方面，晶華酒店「晶華御品佛跳牆禮盒」承襲25年的傳統，嚴選珍貴食材精製成冷凍包裝佛跳牆；六福集團「六福極品海味滷白菜」，特選鮮味食材搭配山東大白菜慢火細細熬煮，白菜清甜與豐富餡料相結合。

「在地食材挺小農」部分，遠百獨家的香格里拉台南遠東大飯店「香格七星塔禮盒」，取象徵吉祥如意的七星，可帶來平安順遂的好運，多取用在地的杏仁果、花生、核桃、腰果、榛果、夏威夷豆塔等食材，每個堅果塔約35公克，適合奶蛋素。台北文華東方酒店則與花蓮在地小農合作百花蜜，選用台灣在地紅心芭樂、當季百香果與草莓製成「文華餅房果醬禮盒」，以及台灣屏東大武山酸香土鳳梨搭配質地香甜細膩的金鑽17號鳳梨推出「文華鳳梨酥」。

六福集團「六福極品海味滷白菜」，699元。（遠百提供）

而「國宴貴賓換您當」，有Fortnum&Mason女王茶QUEEN TEA綜合經典禮盒，內含早餐茶、皇室茶、伯爵茶、安妮王后、下午茶、煙燻伯爵6種口味；與FuWan Chocolate福灣莊園巧克力「橙心巧意雙層禮盒」，以屏東東港大鵬灣福灣莊園可可豆製作巧克力，在世界巧克力大獎賽亞太區競賽奪5金、2銀、1銅，採用契作台灣及國際精品可可豆，與台灣頂級農漁產品，製作成屢獲ICA世界巧克力大賽獎項肯定、全球獨家口味的巧克力。

香格里拉台南遠東大飯店「香格七星塔禮盒」，遠百獨家，588元。（遠百提供）

另遠百獨家的三元韓式花園餐廳「文佰酒名作禮盒」，以三元韓式花園餐廳40多年歷史，延續其精緻傳統道地的韓國料理，配合春節專輯推出韓國傳統酒類代表的禮盒，是國宴招待外賓的名釀。（飲酒過量，有害健康）

至於，「健康取向素素看」，法之味「賀年開運招牌禮盒」由金曲台語歌后曾心梅創立，強調素包子、饅頭，不加香精、味素、防腐劑、鹼粉；樂鮮良房「冰鮮蔬菜箱」主張讓健康農業深入都市生活，打造樂食城市主義。

(中時)