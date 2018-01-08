涉煽動騷亂 伊朗前總統艾馬丹加傳被捕

2018年01月08日 13:23 中時電子報 楊幼蘭

伊朗出現近10年來規模最大的反政府抗議，據官方統計，動亂超過一星期以來，已導致22人喪生，超過1000人被捕。

據西方媒體引述《阿拉伯聖城報 》（Al-Quds Al-Arabi）的爆料稱，德黑蘭可靠人士透露，伊朗前總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）6日在希拉茲城被捕，原因是他去年12月28日時，在布什爾城（Bushehr）發表了涉嫌煽動騷亂的言論。

不過，這消息尚未獲得德黑蘭官方證實。

《阿拉伯聖城報》引述德黑蘭消息人士的話稱，他去年在布什爾的集會上説，伊朗在位的部分領導人與民眾脫節，無視他們所面對的問題，還有他們所關切的事物，對社會現實一無所知。

此外，他指責政府管理不當，並痛批現任總統魯哈尼（Hassan Rouhani）自以為，他們是國家的主人，而人民是無知的。

伊朗媒體近日報導，伊斯蘭革命衛隊透露，根據他們調查，一名「前官員」涉及這次抗議。由於參與抗議的大都是伊朗基層民眾，而他們剛好是艾馬丹加的重要支持者。一些分析家懷疑，德黑蘭所謂的「前官員」，很可能就是艾馬丹加。不過也有分析認為，最近關於他的種種傳聞，或許和政治鬥爭有關。

(中時電子報)