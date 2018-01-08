木柵老翁被砍數刀 警逮精神異常女同居人

2018年01月08日 13:50 中時 謝明俊

住在北市文山區興隆路4段的李姓老翁，7日早上因故和傅姓女同居人口角，傅女憤而菜刀砍殺李4刀後離家，棄李不顧，李某昏迷至晚間醒來向鄰居求救，警消趕往破門救出李某送醫，幸無生命危險，警方8日凌晨在附近逮捕傅女，但傅女精神狀態有異，無法受詢，警方先將傅女強制送醫，擇期調查事發原因。

消防局木柵分隊是在7日晚間22時許，接獲民眾報案指稱，興隆路4段109巷內一戶民宅內有人求救，消防局轉報文山一分局木柵所派員會同，一起破門進屋查看，赫然發現69歲的李姓老翁倒臥屋內，身上沾滿血跡，有多處刀傷，消防人員隨即將李送萬芳醫院急救後，幸無生命危險。

警方調查得悉，李姓老翁是7日上午，在家和41歲的傅姓女同居人因故口角後，被傅女持菜刀砍殺左手臂、左肩及頸部各1刀，背部2刀，被害人受傷失血昏迷，至晚間才清醒向鄰人求救。

由於文山一分局在7日下午，就被市警局下令抽調分局多數警力，赴總統府前處理時代力量立委違法集會遊行，分局所剩警力不多，但留守員警仍全力查案，四處搜尋傅女下落，終於在8日凌晨0時20分左右，在其住處附近發現傅女予以逮捕。

警方帶傅女回木柵所調查，發現傅女精神狀況有異，無法清楚回答員警詢問，警方經請示檢方後，將傅女先行強制送醫治療，再調查確實事發原因。

(中時)