手機保護貼號稱「護眼」　消保處批廣告不實

經消保處檢測，手機保護貼雖有阻隔藍光功效，但並無醫學根據顯示，阻隔率多少可以護眼，因此有標示不實、廣告不實之嫌。（楊騰凱攝）

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消保處抽驗市售的3C產品螢幕保護貼，10件產品中有6件，在標示上宣稱具防藍光、抗藍光的「護眼」效果，雖然檢測顯示，藍光阻隔率在17％至8％不等，但關鍵在於，目前並無任何醫學根據可證明，阻隔率達到多少可護眼，業者恐涉及標示、廣告不實。

此次消保處從實體店面、購物網站中，購回了10件3C產品螢幕保護貼進行檢驗，對應的產品包括蘋果iPhone、Sony、三星等手機產品，單價最便宜是222元，最貴的要價800元，其中6件保護貼的商品標示註明有「護眼」、「減低傷害」等防（抗）藍光效果。

消保處消保官王德明表示，消保處抽驗時有針對標示可阻隔藍光的6件保護貼進行藍光檢測，礙於國際上和國內都沒有藍光檢測標準，只能採用業界的檢測方式，結果顯示，保護貼確實有阻隔藍光的效果，有些可以阻隔17％，有些則是8％，但關鍵在於，到底阻隔率要達到多少，才有保護眼睛的效果，這部分並無相關醫學根據。

王德明指出，業者們在提供不出醫學實驗根據的情形下，就對外宣稱可以保護眼睛，等於是誤導消費者，讓消費者誤以為使用這類保護貼就可以放心玩遊戲或追劇，甚至還給小孩子操作，這6件保護貼已涉及標示不實，依照《商品標示法》，可要求限期改善，若期限內不改，可罰3萬元以上30萬元以下罰鍰，會交由各縣市政府的經發局處裁處。

王德明表示，這6件標示不實的產品中，甚至還有5件用廣告方式宣稱有護眼、減少傷害及預防傷害等防（抗）藍光效果，這部分則涉及廣告不實，會移交給公平交易委員會議處，依法可罰5萬元以上，2500萬元以下的罰鍰。

(中時)

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