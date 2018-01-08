澳洲氣溫飆到47度 名將大喊吃不消

2018年01月08日 14:07 中時電子報 林宋以情

每年1月是澳洲最炎熱之際，搶先開打的雪梨網賽，就不少名將受不了動輒攝氏40度以上，甚至一度達50度高溫，開打首日大會第5種子，法國女將美拉德諾維奇(Kristina Mladenovic)就因身體不適棄賽。

雪梨上午10點30分，氣溫就來到攝氏39.1度，中午1點更飆高到攝氏44.5度，雪梨部分區域更來到80年來最高溫47度。

儘管賽會隨即啟用高溫規則(heat policy)，包括延長盤與盤間休息時間，每1.5小時會監測氣溫，仍有球員受不了炙熱，美拉德諾維奇首輪面對地主外卡選手佩伊絲(Ellen Perez)，比賽中多次接受防護治療，第2盤還沒打完就決定棄賽。

美拉德諾維奇賽後就在推特(twitter)表示，43度高溫，開賽甚至一度來到50度，這是她生涯首度只打一盤就退賽的比賽，可見氣溫有多令人不適，「我對球迷感到抱歉。」佩伊絲也坦言氣溫的確炙熱，或許自己占了些地主優勢。

西班牙男子好手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）也認為，雪梨網賽、澳網球員最大敵人就是高溫，尤其此時西班牙正逢冬季，到了澳洲必須立即適應酷暑，「我只能時時補充水分、電解質，讓身體保持在充足水分的狀態。」

(中時電子報)