兩岸四地消費者信心指數：大陸樂觀 台港澳悲觀

2018年01月08日 14:55 中時 楊家鑫

2017年第四季兩岸暨港澳消費者信心指數今天(8)在北京發佈，大陸消費者信心總指數為105.1，處於樂觀區間；台灣總指數為87.52，其中物價信心指數最低，傾向悲觀；香港總指數為86.8，其中購房信心長期低迷，本季降到36.8；澳門總指數則為88.12。

北京首都經貿大學統計學院副院長任韜指出，隨著大陸供給側改革、新動能增長、經濟復甦等原因，第四季度呈現「穩中求進、進中向好」的趨勢，較上季上升1.2，創下2009年以來的次高點。除了投資信心小幅下降，其餘五項指數同比均上升。

「兩岸四地消費者信心指數」於2009年一季度首次發布，並從2017年第四季度起正式更名為「兩岸暨港澳消費者信心指數」。由北京首都經貿大學、北京中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學聯合主辦。

消費者信心指數包括經濟發展、就業、物價、生活、購房和投資六個指數，該指數是預測經濟走勢和消費趨勢的一個先行指標。指數評定範圍為0至200，指數小於100意味著消費者「信心不足」，而指數大於100表示消費者「有信心」。

台北醫學大學管理學院長、大數據研究中心主任謝邦昌指出，台灣本季總指數87.52，僅有投資股票時機呈現樂觀，其餘都傾向悲觀。尤其是台灣物價信心指數僅65.1，是最低的一項。

他說，在兩岸四地來看，都覺得台灣物價很低，「俗擱大碗」，然而台灣民眾對於物價的不滿意，主要是來自薪資凍漲。「有大陸朋友問台灣薪水問題，我說台灣好一點的電腦工程師薪水在1萬人民幣左右。對方說，太低了吧？在北京可以拿到1.5至2倍的薪水。」

香港城市大學管理科學系教授曹國輝指出，香港本季度消費者信心總指數達到86.8，較上季下跌3.1，但仍處於近年高位。其中，港人的購房信心指數長期低於50，本季為36.8，較上季下降7，為兩岸四地中購房指數最低。

澳門科技大學可持續發展研究所所長劉成昆則表示，澳門本季度消費者信心總指數為88.12，較上季上升0.14。與上季相比，六項指數中五升一降，唯一下降的是投資股票指數。

(中時)