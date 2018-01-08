2018富邦盃少棒賽將開戰 歷屆威廉波特中華隊對決

2018年01月08日 14:09 中時電子報 蔡銘仁

2018開年台灣首場少棒盛事，第四屆「2018富邦盃少棒邀請賽」將於1月23日(二)至1月28日(日)火熱開戰。這場堪稱為威廉波特選拔賽前哨站的少棒賽，今年更上層樓，參賽隊伍數以及戰力再創新高，總計有來自北、中、南、東共22支少棒勁旅，將於齊聚於臺北青年公園棒球場、新生公園棒球場與重新棒壘球場等三個球場，展開激烈對戰，賽事精彩可期！

作為國內少棒小將們前進威廉波特前哨站，自2016年起，富邦少棒賽採用世界少棒錦標賽(LLB)賽制，讓所有參賽的小將們可以提前適應(LLB)賽制的內容與規則，為威廉波特選拔賽暖身。今年16所激戰組參賽學校中，除臺北市東園國小、彰化縣東山國小以及桃園市龜山國小，前三屆富邦盃少棒邀請賽冠軍隊伍全數到齊外，過去曾代表臺灣組成威廉波特代表隊的七所學校，包含臺北東園、桃園龜山、桃園中平、臺中力行、臺南協進、高雄復興以及高雄中正國小等傳統少棒強校，全數參戰。本屆賽事的激戰組的隊伍組合，可謂是自賽事開辦以來的「最強激戰組」。

這七支傳統勁旅過去總計代表台灣出征威廉波特16次！在近十年的戰績中，以2009年桃園龜山國小所獲得第二名的成績為最佳，「2018富邦盃少棒邀請賽」期望匯聚這些傳統少棒強隊，透過本屆的「史上最強的激戰組」，讓國內少棒強隊可以彼此切磋較勁、激盪出更強大的火花，同時也提早為高強度的國際賽事做準備。預期今年賽事精彩程度將更上層樓，歡迎有興趣的球迷屆時到球場為小將們加油打氣！

(中時電子報)