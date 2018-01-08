熟女渴望談異國戀 險匯20萬給假戰地軍官

2018年01月08日 14:41 中時 謝明俊

詐騙成員假冒是將軍，還貼上假照片曚騙張女。〔警方提供〕

詐騙成員過手機指示張女匯款，。〔警方提供〕

家住苗栗的張姓女子，月前在臉書上交友，結識一名自稱是聯合國派駐中東的維和部隊指揮官將軍，張女很快陷入情網，對方即藉故開口要7000元美金(約20萬台幣)，單身無業的張女竟為愛癡迷，跑到台銀苗栗分行要匯款給情郎，幸好行員查覺有異報請保7總隊1大隊駐分行員警出面阻止，適時阻斷張女受騙。

50歲的張姓女子，因長期單身，渴望談一場異國戀情，月前上網交友，結果認識一名自稱是聯合國中東維和部隊的將軍指揮官，並且還是高級情報員，對不斷用柔情攻勢取得張信任，讓張女深信正和一個老外將軍談戀愛。

日前，這名將軍老外突然聲稱他在中東的銀行帳戶被凍結，須付給美國財政部長7000元美金的保證金，才能解凍，拜託張女匯錢幫他，待解凍之後，就會來台找張女，並歸還借款。

這個藉口，從外人看來雖然很瞎，但深陷情海的張女竟然深信不疑，1月6日上午，張女就前往台銀苗栗分行辦理匯款，因張女當時不斷滑手機，引起林姓女行員注意，通知保7總隊1大隊駐分行員警陳俊平、黃彰達前來了解關心。

員警告訴張女可能遇上419奈及利亞詐騙集團的騙局，但張女卻一直表示這不是詐騙，而且她在英國和指揮官見過面，並且指揮官在北京當過高級情報員，所以會說中文，要員警不要再攔阻，在員警耐心的勸說下，張女才承認根本沒見過對方，只是在臉書上隨機結識的，終於從騙局中清醒過來。

(中時)