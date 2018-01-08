學者：兩岸關係若好轉 2018台灣經濟成長翻倍

2018年01月08日 14:39 中時 楊家鑫

民進黨上台後兩岸關係急凍，同時也影響台灣經濟。台北醫學大學管理學院院長、大數據研究中心主任謝邦昌8日受訪時指出，「大人吵架，小孩遭殃」，就他所知，光是2016年與2017年廈門與台灣的貿易總額，就從15億人民幣「高空垂降」至1.5億人民幣。他強調，現在對經濟影響最大的，反而都是「非經濟因素」，如果2018年兩岸關係好轉，相信台灣經濟也會好轉，經濟成長率或將從預計的2％上升到3至4％。

2017年第四季兩岸暨港澳消費者信心指數8日在北京發佈，其中大陸消費者信心總指數105.1，處於樂觀區間；台灣總指數為87.52；香港總指數為86.8；澳門總指數則為88.12。

台北醫學大學管理學院院長、大數據研究中心主任謝邦昌8日會後受訪時指出，這項調查已持續10年，每年四季度，至少做了40次調查。可以發現這10年來，是大陸崛起最快的10年，也可以發現華人在全球經濟面的影響力逐漸加強。

他說，反觀台灣經濟，近年經濟成長率不斷在2%上下浮動，核心原因是「非經濟因素」的影響，政治力凌駕所有其他因素，是比較不好的情況。

謝邦昌表示，「大人吵架，小孩遭殃」，就他所知，光是2016年與2017年廈門與台灣的貿易總額，就從15億人民幣降到1.5億人民幣，只剩十分之一。如果2018年兩岸關係好轉，相信台灣經濟也會好轉，經濟成長率或將從預計的2％上升到3至4％。

他指出，這同時對台灣新南向政策也有好處，事實上，新南向不是靠政府，而是許多台商十幾年前就南下布局，在馬來西亞、印尼、緬甸等地早就生根。

謝邦昌說，由於兩岸關係不好，蔡政府新南向政策反而造成台商困擾，台商們變得不敢說、不敢做，因為怕要選邊站、表態。「一有政治力進去，老共就會施壓，那當地政府會選誰？台灣或大陸，不言而喻。」

(中時)