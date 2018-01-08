宜蘭農舍、農地政策爭議將落幕 農舍興建將可適當配置

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宜蘭縣政府研擬新的農舍、農地政策引發軒然大波，宜蘭縣代理縣長陳金德8日表示，經過與農委會持續溝通後，雙方已經有共識，有關農委會對農舍興建位置的行政指導原則，縣府將可依此原則「指導」農民對農舍興建做「適當配置」；也就是說宜蘭縣未來申請農舍興建不需要一定非得「臨路臨側」。

宜蘭縣代理縣長陳金德上任後所拋出農舍、農地政策議題一波多折，這兩天又傳出縣府對制訂相關辦法恐再生變數，陳金德8日表示，經縣府與農委會持續溝通後，農舍必須蓋在「臨路臨側」的規定只屬農委會的「行政指導」，縣府可在不影響農業生產環境、不違反農村發展前提下，「指導」申請興建農舍的農民做「適當配置」，這是最困難的問題如今已經確定下來，但詳細內容縣府要再進一步思考，某些狀況是屬「指導」性質，某些狀況則是屬「強制性質」，

縣府還需要一點時間再做調整。

陳金德另表示，經過他與副縣長黃適超分別北上與農委會討論後，目前雙方的共識就是「農業設施」與「農舍」分屬兩個不同辦法，不宜由縣府同時審查，這部分宜蘭縣政府也同意，畢竟本來就是分開審查，農舍屬建管單位，農業設施則是在農業單位。

陳金德說，農舍興建面積不得超過原申請農地的基地面積10％，中央法令本有明文規定，任何地方的命令一旦抵觸中央法規自屬無效，事實上也沒有人會提出超過10％的申請，否則建照就會下不來，因為不可能通過主管機關的審查；至於縣府所提出的40％範圍，指的是不能超過農地「縱深」的40％，以保持其他60％的農地完整，但是在40％的範圍內，縣府也不容許農民隨便施設、興建，縣府會仔細審查農地整體配置圖，只要通過縣府審查，申請興建的農民就可向所屬的鄉鎮市公所建管及農業單位分別申請。

陳金德表示，在申請興建農舍的規範方面，縣府原本就是訂定「審查作業要點」，至於農業設施部分則要再考慮，要看政府將規範或強制到什麼程度，最後再決定要訂定審查要點或者是自治法規，將會分開制訂；大約再花一、兩個星期的時間做整理確認後就可正式公布。

(中時)

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