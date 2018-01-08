8旬阿公有愛 捐出老伴珍藏百年繡品

2018年01月08日 14:49 中時 呂妍庭

和市長王如經一起欣賞所捐出的繡品時，黃崧嶽阿伯早已忍不住落淚哽咽。（呂妍庭攝）

黃崧嶽捐出太太珍藏多年方百年繡品，8日由公所舉辦捐贈記者會。（呂妍庭攝）

拿著太太遺留下來的百年繡品，黃崧嶽臉上盡是感傷。（呂妍庭攝）

朴子刺繡文化館去年喜獲美國人Stephen捐贈百年龍刺繡做為館藏，事情曝光後，住在嘉義市，85歲中油退休員工黃崧嶽看到相關報導，跟女兒商量後，決定把太太生前從岳母手中保留下來的珍貴遺物捐出來，經公所找刺繡收藏家陳席卿教授及鄭淑琴老師來幫忙，初步判定這些繡品包括綴飾2對、帳勾1對、拂塵2組和瓷盤，年代極可能源自清朝，8日上午公所特地舉辦捐贈記者會，黃崧嶽望著太太遺物，睹物思人頻頻落淚哽咽，女兒黃麗蓉也泛紅眼眶，說是替媽媽的寶物找個家，朴子市長王如經承諾會好好保存，請黃阿伯放心。

黃崧嶽和太太黃郭滿惠恩愛多年，原期盼攜手走過60年，沒想到差半年就滿一甲子，黃郭滿惠卻突然離世，讓黃崧嶽內心非常不捨。黃崧嶽透露，太太過世後，女兒在房間書櫃發現一個鐵製生鏽餅乾盒，裡頭有多件刺繡品，他才想起太太生前曾拿給他看過，說是出生北港望族的岳母特地送給她收藏的，因年代久遠，也沒有適合的場合拿出來用，就一直存放在櫃子裡，如今變成遺物讓他感慨萬分。

黃崧嶽女兒黃麗蓉表示，她和丈夫定居高雄，一天接到父親電話，說想捐贈母親收藏給朴子刺繡文化館，她非常贊同，馬上打電話到公所，隔天和父親就把繡品送到公所。經陳席卿考證，從型制、布料、用線和針法等做工研判，這批刺繡年代應有百年以上，屬清朝時期作品。

捐贈典禮上，黃崧嶽既開心又難過，一心想讓太太的收藏獲得良好保存，但想到結縭多年的太太，不禁落淚，難以言語，陪同前來的女兒也跟著眼泛淚光，令人動容。王如經表示，這批繡品非常精美，一針一線都是愛與祝福，且經過百年歲月，能珍藏至今，非常不容易，刺繡文化館會好好好珍藏，讓黃阿伯一家的心意永續流傳。

(中時)