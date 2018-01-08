農舍爭議收尾？陳金德批名嘴：不懂還胡亂講

宜蘭縣代理縣長陳金德今天拜訪冬山鄉農會，並表示與農委會達成部分共識，整起事件也該告一段落。（李忠一攝）

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中時

深陷農舍爭議多日的宜蘭縣代理縣長陳金德，今天（8日）拜訪冬山鄉農會，他坦言，與農委會「戰2個月」，經副縣長拜訪1次，他親赴農委會2次，與農委會達成部分共識，他說，很多談話性節目「不懂還胡亂講。」農舍是管理最要緊，整起事件也到了該收尾的地步。

陳金德與新任農業處長游憲廷拜訪冬山鄉農會，農會總幹事黃志耀說，陳金德是敢講話的人，敢戳農舍議題這個馬蜂窩，農舍蓋10％、設施30％，都是法規規定。他為陳金德抱屈說，陳只是提出檢討，卻被誤解為農舍可以蓋到40％，根本是錯誤的。

陳金德表示，農委會規定農舍要蓋邊角，但怎麼住人？開門就是路，車要停哪裡？但與農委會有個共識，就是農舍蓋在路邊、邊角的規定是「法律不完備」，這既非法律，也不是法規命令，而是「行政指導」，政府不能強逼一定要這樣。

陳金德舉電視廣告的例子說，鐵牛運功散廣告的「阿榮」接到家裡電話，阿榮嘴裡說「好」。但哪有三餐吃鐵牛運功散？家人的電話只是「指導」，不能強逼。但陳金德強調，農舍開餐廳、蓋工廠等違法使用，最少罰6萬元，還要徵地價稅。

他指出，農地上能蓋農舍是法律上的規定，如果不讓人蓋就改農發條例，經立法院通過讓民眾來遵守，他回來接代理縣長後因農舍的事被罵得要死，電視、名嘴罵，教授自己不懂還胡亂講，但不要緊，整起事件到現在也該收尾，以後管理最為重要。

(中時)

宜蘭農舍、農地政策爭議將落幕 …

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