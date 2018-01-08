馬力全開 陸造13驅逐艦 055二號艦即將下水

中國055型驅逐艦2號艦主桅杆已成型，並刷上中國海軍制式塗裝，盛傳即將下水。（浩漢防務）

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中時電子報

中國055型萬噸級驅逐艦首艦下水才半年，大陸軍事論壇便盛傳，2號艦上層建築基本也已成型，並已上漆，近期可能就會下水。

此外，去年12月傳出的衛星照片顯示，江南造船廠正同時打造3艘055型、5艘052D型飛彈驅逐艦，而這8艘軍艦的合計最大排水量超過7.2萬噸！加上先前由大連船廠傳出2艘055型、3艘052D型驅逐艦同框的畫面來看，中國一東一北兩大船廠2018年仍馬力全開，快馬加鞭打造航母帶刀侍衛。

中國在兩大船廠大手筆量產055型驅逐艦顯示，船舶軍工技術發展呈現爆發性趨勢，還有中國海軍有充足經費的可靠保障。分析指出，如今中國海軍軍備發展已逐步摒棄因技術落後、經費不足而被迫採取的「小步快跑」模式，進入向波峰攀升的快車道。

分析指出，從055型萬噸級驅逐艦至少有5艘在建，以及目前052D型中華神盾艦僅服役6艘，還有約10艘在建來看，從今年算起到2020年，中國海軍主力水面戰艦將持續迎接服役高峰期。

分析認為，中國海軍已近8年持續造艦“下餃子”，歸根究柢，還是因為以往歷史欠帳太多。而所謂「百年海軍」，要建世界一流的強大海軍，中國真正開始努力，也才不過10多年，而檢視中國海軍3大艦隊主力艦驅逐艦的現狀就會很清楚。

(中時電子報)

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