高雄、南投旅館公會結盟兄弟 爭取遊客

2018年01月08日 15:07 中時 柯宗緯

5日高雄市旅館公會與南投縣旅館公會締結為兄弟會，從中央到地方皆派代表出席致意。（柯宗緯攝）

國際觀光客來台旅遊，鮮少踏訪中南部，如今觀光業者自力救濟力圖翻轉頹勢，5日高雄市旅館公會攜手南投縣旅館公會，正式簽約結盟兄弟會，力拚雙城旅遊，集結中南部觀光資源，推動「中進南出」、「南進中出」旅遊模式，爭取更多遊客。

當晚高雄、南投旅館公會在高雄國賓飯店結盟，高雄市旅館公會理事長劉坤福、南投縣旅館公會理事長林志穎代表簽約，同時邀請雙邊旅館業者代表與會，互贈書法字畫、竹筒等紀念品，象徵兄弟齊心打拚。

身兼行政院觀光推動委員的劉坤福表示，國旅市場萎縮情況下，國際觀光港、澳旅客急速成長，面對旅遊型態從團體旅遊轉型為自由行，深度旅遊已成為趨勢，以中南部天然觀光資源豐富，又有台中、高雄國際機場加持，讓境外旅客有更多元旅遊選擇。

劉坤福指出，觀光新南向政策受限旅遊天數，旅客多集中北部，往往走不到中南部就打道回府。未來，雙邊合作後，高雄旅館公會400家及南投128家會員，將推廣5天行程朝「中進南出」、「南進中出」方向努力，整合資源行銷，祭出住宿優惠吸客。

林志穎表示，藉由兩會結盟，資源、平台共享，互通有無聯合行銷，透過雙方旅宿、旅遊業者互相搭配，推動地方特殊主題旅遊，開創中南部觀光新格局，創造雙方及旅客三方共贏局面。

(中時)