時力違法集會58小時千警累趴 基層靠北指揮官沒LP

時力立委在總統府前違法集會58小時，千名警力累趴，有基層就在臉書PO圖文嗆指揮沒LP累死三軍。（圖／翻攝自臉書靠北警察）

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中時電子報

時力立委黃國昌、徐永明．洪慈庸等人違法佔據凱道長達58小時，8日清晨終被警方以「人道關懷」強勢帶離，第一線執勤的基層官警終於可以休息了，但7日基層員警就在臉書靠北警察社群po圖嗆聲「都舉牌六次了，指揮官還不敢下令逮捕，你的包包是不是遺失了」，譏諷高層沒LP、沒擔擋又無能才會累死三軍。

時代立量立委從5號下午在立院議場鎖門，意圖重現太花場景失敗後，無預警轉往凱道禁食抗議，警方為維護安全將凱道周邊街路用拒馬封鎖，不僅嚴重衝擊附近交通動線，更動用上千人次警力進行交管、維安，造成第一線官警怨聲四起。

時力府前違法集會58小時，基層官警在臉書靠北全文。（圖／翻攝自臉書靠警察）

基層員警在7日靠北警察社幹譙說，「辛苦了」，這句話從你們的嘴裡說出來特別噁心。

以為做做樣子、發發廢文就能掩飾你們的調度無能？現場還是幾千人在現場淋雨陪站阿。

功德部警政署跟台北市警察局到底是依據什麼狀況，來判斷現場要佈署這麼多人力，圍這麼多拒馬？準備要蓋拒馬世界奇觀？

看來有人為了保頭上的帽子，包包都掉了阿。

勇敢一點好嗎？這麼龜縮，枉費菜宗痛跟花媽的栽培阿。

網友則是紛紛留言酸警政高層「要舉就要動不動不要舉不要自己把自己做小了！」、「為什麼不強制搬離呢，把他們搬回時代黨部就好」、「在國外，民眾100人遊行、抗議，派遣警力10名！在國內，民眾10人遊行、抗議，派遣警力100名！」、「那個睪丸是誰的啊？」、「看對象的啦 是民眾就直接幹了 是立委就縮的跟烏龜ㄧ樣」、「這就是所謂的優勢警力...真是長知識了！」。

(中時電子報)

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