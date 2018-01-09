2018年01月09日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》林博泰：勇士擅打第三節的運彩「單節」投注眉角

運彩籃球除可猜「整場」比賽結果外，也可以單就1「節」的結果猜輸贏，簡單、好猜且資金週轉快，深受彩迷喜愛，如果能進一步掌握球隊各節的表現，絕對有助於單節玩法勝率的提升，今天就來跟大家談談運彩「籃球單節不讓分」玩法以及本季NBA球隊各節的表現，提供大家運彩投注參考。

籃球場中「單節」玩法的特性。(圖/台灣運彩提供)

運彩「籃球單節不讓分」玩法可以讓消費者就場中投注的「某1節」比賽結果進行投注，可以買該節的「客隊勝」、「主隊勝」或「和局」，只要該節(12分鐘)的結果一出來就可以馬上兌獎，由於期間相對短、變數相對少、可預測性相對高，加上該節結束馬上可以兌獎進行下1節投注，資金週轉率高，廣受消費者喜愛。

2017-2018美國職籃各節「勝分差均值」排名。(圖/台灣運彩提供)

NBA球隊毎隊在球員的屬性以及教練的戰術風格下，1到4節的節奏表現不同，就拿本季例行賽迄今(10/18到1/2)30支球隊各節的「勝分差均值」來看，明顯可以看出：最會打第1節的是火箭，平均贏對手4.5分；最會打第2節的是暴龍，平均贏對手4.5分；最會打第3節的是勇士，平均贏對手6.0分；最會打第4節的是馬刺，平均贏對手1.6分。反之， 1、2、3、4節「勝分差均值」最差的分別是太陽、魔術、國王、公鹿。

熟悉這個「運彩單節不讓分」玩法的消費者如果可以進一步掌握球隊各節的表現，當有助於投注勝率的提升，提供大家參考。

(中時電子報)