賽琳娜深V好得狠 為廣告變身性感女「狼」

2018年01月09日 00:10 中時 陳張眾

由大師Steven Meisel掌鏡的COACH 2018春夏形象廣告中，賽琳娜慵懶依靠在閣樓公寓窗台擺出撩人姿態，展現紐約天際線的嫵媚風采。（COACH提供）

賽琳娜日前登上《billboard》雜誌封面，身穿一襲The Row長禮服，流露性感霸氣的一面。（翻攝自《billboard》雜誌官方網站）

西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前為COACH拍攝的2018春夏形象廣告正式亮相，只見現年25歲的她穿上細肩帶洋裝慵懶依靠在閣樓公寓窗台擺出撩人姿態，還小露深V性感帶盡責做好代言人義務。由她所詮釋的動態影片中，更以其最新主打歌〈Wolves〉為背景音樂，完美演繹紐約女性的摩登風韻。

去年因紅斑性狼瘡暫別歌壇的賽琳娜，為此次回歸做好十全準備，在接受訪問時也表示：「我很好，身體也很健康！」由Steven Meisel掌鏡的大片中，不難看出她兒時圓潤的娃娃臉已變成名模般的瓜子臉，精緻的五官也勾起有些粉絲對「修片過度」的評論。但在歷經腎移植手術後，小天后對於人生則有另番豁達見解，日前於《billboard》雜誌的訪談中，她坦言：「我以前會為了別人的意見改變或調整自己，但（我認識到）我需要接受我現在的自己。」對於手術受留在身上疤痕已全然接受的她，甚至笑稱老的時候也會對臉上的皺紋感到驕傲，但賽琳娜也開玩笑講到：「或許我有天會覺得：『是時候該做點調整了！』但我要確認我會那樣做是因為我對那樣的狀態感到OK。」

不久前才在紐約拍攝導演伍迪艾倫新片的賽琳娜，對大蘋果也留下很深的印象，直說：「真的好喜歡待在這座城市。」而她亦不諱言心目中COACH與紐約精神的連結，更趁機搶推私下深受身邊友人好評的品牌毛衣，「因為觸感實在是太柔軟舒適，我還想買一件給我4歲的妹妹穿，這樣我們就有姊妹裝了。我應該就是那種會強迫妹妹跟我穿一樣衣服的姐姐吧？」

(中時)