川普下令終結移民保護計畫 20萬薩爾瓦多人將遭驅逐

2018年01月09日 01:19 中時 蔡鵑如

美國總統川普8日再度祭出爭議性移民措施！他在台北時間9日凌晨宣布，將收掉一項人道方案，也就是「臨時保護身份」（Temporary Protected Status，TPS），這項方案的受益者─因大地震而滯美的近20萬名薩爾瓦多人，必須要離開美國返鄉。這是川普政府去年宣布取消「夢想家」計畫（『童年抵美暫緩遣返計畫』）、影響80萬名年輕移民後，另一項衝擊移民的舉措。

薩爾瓦多在2001年遭逢兩起大地震，許多人非法逃至美國。在TPS的保護下，這些薩爾瓦多人可在美合法居留並工作。TPS的受益移民來自多個國家，以薩爾瓦多人最多。幾星期前，美國政府宣布，TPS的第二大族群─2010年強震後抵達美國的4萬5千海地移民失去TPS保障，下一個被拔除身分保障的目標，很可能是宏都拉斯人。

美國政府認為，最近連續終止保護計畫，處置數以千計的移民，主要是因為許多人濫用TPS﹐加上移民的返鄉不安全條件（如天災或戰亂）已經改變。

這項身分保護計畫將於3月期滿，近來包括接納移民的團體以及薩國政府，都請託美國政府能夠展延該方案，因為薩國的情勢依舊險峻。過去幾個月，在加州、德州和維吉尼亞州工作的薩爾瓦多移民，無不憂心忡忡，擔心自己很快就會遭驅逐出境。

(中時)