川普下令終結移民保護計畫 20萬薩爾瓦多人將遭驅逐

友善列印
中時

美國總統川普8日再度祭出爭議性移民措施！他在台北時間9日凌晨宣布，將收掉一項人道方案，也就是「臨時保護身份」（Temporary Protected Status，TPS），這項方案的受益者─因大地震而滯美的近20萬名薩爾瓦多人，必須要離開美國返鄉。這是川普政府去年宣布取消「夢想家」計畫（『童年抵美暫緩遣返計畫』）、影響80萬名年輕移民後，另一項衝擊移民的舉措。

薩爾瓦多在2001年遭逢兩起大地震，許多人非法逃至美國。在TPS的保護下，這些薩爾瓦多人可在美合法居留並工作。TPS的受益移民來自多個國家，以薩爾瓦多人最多。幾星期前，美國政府宣布，TPS的第二大族群─2010年強震後抵達美國的4萬5千海地移民失去TPS保障，下一個被拔除身分保障的目標，很可能是宏都拉斯人。

美國政府認為，最近連續終止保護計畫，處置數以千計的移民，主要是因為許多人濫用TPS﹐加上移民的返鄉不安全條件（如天災或戰亂）已經改變。

這項身分保護計畫將於3月期滿，近來包括接納移民的團體以及薩國政府，都請託美國政府能夠展延該方案，因為薩國的情勢依舊險峻。過去幾個月，在加州、德州和維吉尼亞州工作的薩爾瓦多移民，無不憂心忡忡，擔心自己很快就會遭驅逐出境。

(中時)

德國鋼鐵工人罷工要求加薪、縮減… 揭祕！無人認領行李最後去向 結…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。