東森購物日本A5和牛價格上較市場便宜3到3成5左右

2018年01月09日 04:59 工商 張佩芬

A5飛驒和牛背肩胛牛排，肉質富有嚼勁不會太過油膩。圖：業者提供

頂級A5飛驒和牛肋眼牛排，肉質軟嫩綿密，入口即化，適合長輩與孩童享用。圖：業者提供

距離農曆年還有1個月，年節商機漸漸熟成，日本和牛開放解禁，強勢回歸台灣美食市場，東森購物搶攻年菜食材、伴手禮商機與高端消費者市場，自日本岐阜縣牧場，直輸引進日本頂級A5飛驒和牛限量組合，即將於1月9日(二)晚間21:20於第47頻道進行首賣，東森購物網也將同步開賣。

東森購物看好年前商機蓬勃，將帶動生鮮商品整體業績30%銷售量。東森購物推出的組合分為和牛背肩胛牛排4,980元、紐約客牛排6,980元與肋眼牛排9,990元三款規格，去中間化少了代理商，因此價格上較市場便宜3到3成5左右，且依商品不同加碼贈送飛驒和牛A5頂級火鍋片、燒肉片或無骨牛小排，CP值相當高。

東森購物說明，飛驒牛在許多日本人的認知中地位崇高，由於A4到A5等級數量稀少，年產量約在3,500頭，因此在日本比台灣人認知的信州牛、石垣牛等地和牛地位更高；此外，每5年舉辦一次的「日本全國和牛能力共進會」，曾於2002年、2007年連續2屆獲得最優秀食用牛肉獎，在和牛界站上執牛耳的地位至今不墜。本次引進的頂級A5飛驒和牛產地來自於岐阜縣，屬黑毛和牛但馬種，與神戶牛相同。

飛驒牛的優勢在於從小在純淨的自然環境中生長，肉質鮮甜、色澤紅豔，霜降油花分布均勻且細致，入口香氣十足。東森購物也提醒消費者，購買和牛避免買到假貨，一定要認明和牛證書，且與牛肉包裝上的「個體識別番號」相同才是真品；東森購物整批飛驒牛從日本牧場直輸台灣，擁有證書編號且與牛肉包裝上的編號相同，消費者可安心選購。

東森購物表示，生鮮商品市場商機潛力大，2014年起與「漁季」品牌合作冷凍水產商品，近三年來已逐步做出市場規模，自2014年到2017年已達到年營收超過1.6億元的好成績，因此2018年不僅延伸產品線自日本引進頂級和牛，更要搶攻高端市場消費者荷包。

另一方面，日本商品在台灣消費市場一直保持絕對的吸引力，去年10月東森購物引進百年歷史限量的「日本湯淺金萬醬油」，只消80分鐘就完售共5千瓶醬油，平均每1.04秒就售出一瓶，顯示無論景氣好壞，民生消費必需品依然是民眾的消費重點，且消費者對於優質商品花錢不手軟。

從消費市場結構面分析，台灣雙薪家庭在台灣的比例高達6成，大台北地區的比例更高。根據行政院主計處統計資料也指出女性勞動參與率在2016年已突破8成，職業婦女兼顧工作與家庭生活忙碌，透過電視購物與網購食材以節省採購時間的趨勢逐年上升；東森購物從消費者輪廓中也觀察到，生鮮商品以女性為主要消費者占70%以上，主要購買年齡在40歲到69歲之間，主力購買地區以雙北市、新竹市、高雄市與南投縣為多。

農曆年前消費者對食材的需求量大，因此冷凍生鮮商品的主要銷售旺季，去年9月台灣重新開放日本和牛進口，和牛生鮮品1公斤要價動輒萬元以上，五星級飯店300公克的飛驒牛套餐要價8千，儘管價格是美牛Prime的10倍，但許多老饕依然趨之若鶩，開賣前已接到超過1成A級會員的電話詢問，東森購物也看好矜貴的和牛將成為今年當紅的過年頂級伴手禮與過年為家人加菜的新首選。

(工商)