2018香港國際授權展開展 臺灣60家業者盛大展出

2018年01月09日 06:12 工商 張佩芬

為協助臺灣原創品牌、角色圖像及藝術典藏 業者拓展國際授權產業市場商機，外貿協會受經濟部國際貿易局委辦，第三度籌組臺灣業者參加2018年香港國際授權展」，藉國際展會平台推廣臺灣文化創作動能，爭取授權行業合作機會。

貿協臺灣館因豐富多元的內容，在開展第一天即吸引眾多買主與參展業者洽談，其中吉標創意之臺日合作的角色圖像「巴布豆」已上市30週年又今年適逢狗年，一開展即有禮贈品及金飾業者與其洽談合作，將共通開發相關授權商品。

第四度參展的國立歷史博物館與瓷林公司以雙品牌共同合作的模式激盪出聯名「常玉」系列產品共同開發國際市場，並與「Just in Case」合作雙品牌授權，成功寫下臺灣博物館界第一次運用館藏授權時尚品牌業者設計專屬系列服裝產品，在國際三大時裝周發表的首例。

本次臺灣館展出除了買主洽談踴躍，也吸引了包括香港中國通訊社、香港蘋果日報、香港商報、香港電台、中央通訊社、深圳電視臺、STARMEDIA等20多家媒體記者採訪。

本屆展覽外貿協會徵集40家業者，展出內容多元，包括在臺灣市場已耕耘許久的二允兄弟、香蕉人-胖胖蕉、狗與鹿、麻吉貓、沙拉公主病、巴布豆、米滷蛋、輔大猴、灣A麻吉、白白日記、皮寬 PeaQuin，以及國立歷史博物館珍藏品圖像授權等，全方位呈現臺灣創意軟實力。

同時由我國文化部籌組的Fresh Taiwan也協助10家新創業者及臺灣動漫協會等相關業者共60家前往參展，參展規模為歷年之最。貿協也在展覽首日及第二天辦理二場臺灣廠商產品發表會，邀請媒體及相關業者出席，提供參展廠商與國際買主及媒體交流機會，提高國際曝光度。

香港國際授權展從2003年首屆發展迄今，是亞太地區歷史最久也是最具代表性的授權展覽，今年是第16屆舉辦，已於1月8日在香港會議展覽中心盛大開展，展期至1月10日。

展覽預期將吸引超過2萬1,000名來自超過100個國家及地區的授權業者參觀。同期的第7屆亞洲授權業會議則於1月8日開幕，將有近30位全球頂尖授權業專家擔任講者，預計吸引超過1,400位與會者參加。根據主辦單位統計，去年香港國際授權展共吸引了370家業者參展，3天展期共吸引了2萬800人前來觀展，創該展進場人數為歷年來最高。

(工商)