香港航空2017年準點率亞太之冠 全球第二

圖為香港航空機隊。圖：業者提供

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香港航空於 2017 年的航班準點率 (OTP) 表現出色，獲英國權威航空數據公司OAG 評為亞太區最準時航空公司，同時全球排名第二。

根據 OAG 最新發佈的《2018 年準點率綜合報告》，其分析了 2017 年全年所有航空公司數據，總結香港航空於全年航班準點率上達到 88.83%，較 2016 年的 74.46%顯著上升。

香港航空以全球其中一個最繁忙的機場為營運基地，為了保持營運效率以及達到最佳航班準點率表現，香港航空一直探索改善整體航班準點率的方法。公司於 2015 年底進駐當時新建的中場客運廊營運為公司帶來了機遇，這個面積達 105,000 平方米、樓高五層的設施可提供 20 個停機位。

現時，香港航空有超過 99%航班於中場客運廊起降，是提升公司航班準點率其中一個重要因素。而及時與相關停機位單位分享航班信息，有助更好地管理機場停機位的佔用情況，為香港航空提供更準確、更高效的停機位分配。

另外，香港航空亦建立了工作小組，密切關注航班的準點率情況。當有航班延誤時，工作小組會立即分析事發情況及主要原因，有助公司實施新流程，幫助減少再次發生類似延誤的機會。

展望未來，香港航空仍然致力於不斷改善航班的準點率，確保乘客準時到達目的地。公司在擴張全球網絡同時，致力推出改善措施，旨在精簡流程；而香港航空確信這些措施將進一步提高營運效率，最終令更多乘客得益。

(工商)

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