AirAsia增加馬爾地夫航班 單程含稅4, 300元起

AirAsia讓更多人可以到馬爾地夫享受清澈的碧海藍天。圖：業者提供

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低成本航空AirAsia將新增以Airbus A330-300客機營運，每周四班從台北經吉隆坡前往馬爾地夫 (MLE) 航班，代號為D7，此新增航班將於2018年2月6日開始營運，預計每年將新增高達15萬6千個座位的乘載量。

配合新增航班，所有前往馬爾地夫的航班將祭出破盤優惠，單程含稅新台幣4,300元起，來回萬元內就可以到馬爾地夫享受美好假期。此優惠價格將從即日起販售到1月14日止，出發日期為即日起至2018年5月6日的航班。同時連續五年獲獎的豪華平躺座位也同步推出促銷，單程含稅新台幣1,1000元起。

AirAsia X商務總監Barry Klipp表示，身為唯一營運吉隆坡至馬爾地夫直飛航線的航空公司，營運這條線以來，公司看見旅客對於這條航線的熱烈需求，因而希望能夠使用更大的客機來對應此航線的需求，協助公司於馬爾地夫建立市場的主導地位，與去年相比，我們將座位數增加130%，航班頻率從去年的每周三班增至每周七班，並推出優惠活動，讓更多人可以到馬爾地夫享受清澈的碧海藍天。

AirAsia目前使用A320客機營運每日一班從吉隆坡至馬爾地夫首都馬累的航班，每趟乘載量為180-186個座位，AirAsia X 將於2018年2月6日起使用A330-300客機營運同一個航線，每趟承載量為377座位，包括12個豪華平躺座位。此新增航班啟航後，此航線航班次數將增至每周11趟，連接兩國的承載量約為每年28萬7千座位。而在2017年，AirAsia已為吉隆坡與馬爾地夫之間乘載了高達10萬6千名乘客。

希望享有平價奢華的乘客也可選擇AirAsia X豪華平躺座位，來回不到3萬台幣即可享用180度舒適座椅、無限次航班更改免收手續費、優先辦理登機手續、優先登機、優先行李托運、40公斤行李托運限額、免費餐飲、枕頭及羽絨被、Xcite機上娛樂系統，並可免費享用位於klia2的AirAsia貴賓休息室。

(工商)

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