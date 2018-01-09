WSBL今開戰! 世大運女籃返母隊 台美混血初亮相

2018年01月09日 08:47 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

電信女籃台美混血混血女將俞灩瀛。(截自網路)

第13季WSBL女子超級籃球聯賽，9日起於板橋體育館點燃戰火。多位世大運銅牌成員回歸母隊，新球季4隊也各有亮點，中華電信添台美混血俞灩瀛、黃郁婷，今初登場碰頭國泰女籃，台電新任教頭林紀妏將獻出WSBL執教處女秀，迎戰季外大進補劉君儀、陳萓峰、彭曉彤的台元。

跨季24冠的女籃霸主國泰，本季由鄭慧芸升任總教練，且陣中兩大國手劉君儀、陳萓峰轉戰台元，衛冕地位將逢嚴峻挑戰。

台北世大運中華女籃銅牌成員，「雙塔」王維琳、黃湘婷返電信母隊，電信陣中還有「法拉利」陳晏宇，今年再添前UBA佛光大學控球「不點」黃郁婷，以及台美混血女將俞灩瀛，挑戰國泰后座。

台元迎回劉君儀，又補進兩位後場發動機陳萓峰、彭曉彤，內線有老將蔡佩真，鋒線有新生代好手吳盈潔、劉希曄，新球季值得期待。

台電則是教頭換人做，教練團錢薇娟、張慧瑛卸下兵符，由老將林紀妏接手。林紀妏過去兩年執教HBL金甌女籃，「錢姐」離隊後臨危受命再接下台電教練重任，考驗不小。

第13季WSBL1月9日起開打至3月30日結束，賽制採例行賽進行六循環。本周9日連3天共6場賽事，9日18時台電對台元，19時40分電信對國泰，10日18時台元對國泰，19時40分電信對台電，11日18時台電對國泰，19時40分台元對電信。

(中時電子報)