揭祕！無人認領行李最後去向 結果讓人意外...

2018年01月09日 03:47 中時電子報 陳舒秦

全球每天有大量行李輾轉於各個機場，估計每一千件行李中就有7件行李找不到主人。這些行李最終去到哪裡呢？大家一定很好奇吧。根據各國的規定不同，通常連續100天都找不到主人的行李有兩種歸宿：被銷毀或者被拍賣。

根據統計，機場這些找不到主人的行李中，在機場工作人員根據行李標籤或行李箱外的各種標識來尋找行李主人後，平均每一千件行李有993件行李最終回到了主人的手中，其餘剩下的7件行李，就真成了沒認領的孤兒。

外媒報導，英國境內共有4家大型拍賣行，接手航空公司送來的無法找到主人的行李，進行拍賣活動。每家拍賣行與不同的航空公司簽署有不同的合作協議。

其中格萊斯比思拍賣行（Tooting Greasby’s）每隔一周就會拍賣一次在機場存放超過100天仍無人認領的行李，以及安檢和登機時被旅客因各種原因遺棄的物品。

據了解，想要競拍找便宜的人們，事先需要交100英鎊的保證金，拿到號後牌，進入拍賣大廳。

一些被遺棄或丟失的物品，因為沒有外包裝，比較容易從外觀預估這些物品的價格。這些物品包括雨傘、兒童的滑板車、輪椅、眼鏡、首飾、手錶等。

不過拍賣行李箱時，就完全只能靠運氣了，因為這些行李箱都是鎖著的，競拍者只能看到行李箱的外觀，完全不知道裡面裝的是什麼。

這些行李箱每個通常10英鎊（13.4美元）起拍，每次喊增加的報價在2英鎊到5英鎊之間。儘管競拍人多達150人上下，通常一個行李箱只需要30秒就可以敲槌成交。

不過標下的行李箱打開可能是些毫無用途的換洗衣物，但也有人運氣好，發現行李高價值的名牌服飾。

另外有些拍賣行事先將手機、皮帶、手表、高級酒、伏特加甚至成條的香煙等在安檢處被遺棄的物品拍賣，行李箱中值錢的東西拿出來一個一個地拍賣，之後開始拍賣行李箱。

雖然行李箱中已經沒有明顯的值錢物品了。不過有趣的是，即使這些行李箱裡面已經明確不再有那些顯眼的值錢物品，但還是有很多人喜歡來競拍，因為「希望能夠發現藏在裡面的寶石」。或是一些遺落的貴重物品，當然很多時候，這些行李箱打開後只是一些髒得要命的內褲。

(中時電子報)