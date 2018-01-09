1／9三大報頭條要聞

2018年01月09日 07:20 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

立法院各黨團昨針對《勞基法》修正草案展開朝野協商，時代力量立委黃國昌昨晚突然以行政院毫無誠意為由，撤案退席抗議，令在場人員驚愕。由於朝野協商破裂，民進黨在最慢周三完成三讀的政策壓力下，極可能在今明最後48小時內，隻字未修改，強行表決通過行政院版《勞基法》修正案。

入冬以來首波寒流昨晚報到，由於風速相對較大，導致體感溫度更低，預計苗栗在周四的體感溫度僅3度，新竹4度，桃園5度，台北則為6度，行政院長賴清德昨在臉書貼文下令各部會防寒總動員，衛福部將在台北車站及龍山寺等街友聚集地發放熱食，並提供臨時住宿地點及禦寒衣物。

為達成蔡英文總統交付任務，在今年解決年輕人低薪問題，行政院長賴清德昨邀集國發會、經濟部等單位研商，如何落實蔡總統五大方法終結低薪要求，政院官員指出，賴揆已責成行政院副院長施俊吉統籌各部會提出的措施，在兩周內提出具體方案。

◎工商時報

去（106）年我出口總值重新站上3,000億美元大關！受惠全球經濟復甦力道加深、科技產品創新效益顯現、國際原物料在高檔盤旋等三大發展主軸，貫穿去年出口表現，全年出口值達3,173.9億美元，達歷年次高水準，年增率13.2％，創下近7年最大增幅。

台積電漲勢不停歇、傳產龍頭助攻、金融股衝鋒，台股紅包行情火力全開，昨（8）日再漲35點，收10,915點，持續刷新27年半來最高紀錄。外資連8買，法人看好台股近日於整數關卡附近消化賣壓，本月就可望看到「不怕一萬，只怕萬一」的魔咒解除。

被視為「2018最大科技IPO」、中國大陸手機大廠小米的上市案備受關注。繼上月有知情人士透露小米喊出1千億美元估值後，昨（8）日更有消息指出，小米將在2018下半年上市，且已和投行確定2千億美元（約合新台幣5.9兆元）的估值。

◎旺報

華南師大教授、國台辦海研中心兼職研究員傅玉能8日受訪時指出，中美正在構建及重構以各自為主的國際經濟體系，在這個過程裡，台灣中小企業「身有一技、吃遍天下」的利基型經濟將會越來越難以生存。

隨著大陸經濟崛起、美國高喊美國優先，台灣中小企業賴以為生的利基型產業正面臨極大衝擊。且由於兩岸政治因素的干擾，台灣利基型產業已從以往與大陸的合作關係走向競爭，台灣隱形冠軍產業如同現形的螞蟻，正被大陸、美國等巨人產業體系競爭踩踏，這也將使台灣最終面臨產業空洞化。

聯合兩岸四地統計院校的「兩岸暨港澳消費者信心指數」8日於首都經貿大學發布。調查顯示，大陸地區在2017第4季消費者信心總指數為105.01，介於樂觀區間，比去年同期上升3.2，較第3季上升1.2，信心總指數創下2009年指數發布以來的次高點。除了投資信心微幅降低外，大陸消費者對就業、經濟發展、物價、購房與生活信心的分指數皆呈現上升趨勢。

(中時電子報)